https://sputniknews.com.tr/20221210/ak-partili-ozhaseki-yilda-1-milyondan-fazla-insana-is-imkani-bulan-ulke-haline-geldik-1064404892.html

AK Partili Özhaseki: Yılda 1 milyondan fazla insana iş imkanı bulan ülke haline geldik

AK Partili Özhaseki: Yılda 1 milyondan fazla insana iş imkanı bulan ülke haline geldik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İstihdam 31 milyon gibi bir sayıya ulaştı ki bütün dünyada işten çıkarmaların olduğu bir ortamda neredeyse... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T02:31+0300

2022-12-10T02:31+0300

2022-12-10T02:33+0300

türkiye

ak parti

kayseri sanayi odası (kayso)

mehmet özhaseki

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri Sanayi Odası tarafından bir otelde düzenlenen "Sanayi Gecesi"nde, dünyada yaşanan salgın ve savaşların enerji ve temel gıda fiyatlarını etkilediğini söyledi.Tedarikte bütün zincirlerin bozulduğunu belirten Özhaseki, bunca zorluğa rağmen Türkiye'nin geçen yıl G20 ülkeleri içinde yüzde 11 büyümeyi yakaladığına dikkati çekti.Son 20 yılda ortalama yüzde 5,5-6 civarında bir büyümeyi yakaladıklarını vurgulayan Özhaseki, "İhracatımız 2000'li yılların başında 30 milyar dolarlar seviyesinde iken bugün 250 milyar dolara ulaştı. İstihdam 31 milyon gibi bir sayıya ulaştı ki bütün dünyada işten çıkarmaların olduğu bir ortamda neredeyse senede 1 milyondan fazla insana iş imkanı bulan bir ülke haline geldik" diye konuştu.'Kayserili sanayicilerimizle iftihar ediyorum'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Kayseri'nin sadece ticarette değil sanayi, turizm ve eğitimde de marka bir şehir haline geldiğini söyledi.Şehirde tamamen kendi imkanlarıyla ortaya çıkmış bir başarı hikayesi yazıldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:'Cari fazla veriyoruz'Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de 3 organize sanayi bölgesi ve üretim amaçlı bir serbest bölgede bulunan 2 bin 200 fabrikada üretim yaptıklarını ve bu faaliyetleri toplam 50 milyon metrekarelik sanayi alanında gerçekleştirdiklerini söyledi.4 milyar doları aşan ihracat, 2 milyar dolar ithalatla 6 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduklarını vurgulayan Büyüksimitci, şunları aktardı:Programda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.Konuşmaların ardından İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan İSO ilk ve ikinci 500 sıralaması ile ihracat kategorisinde dereceye giren 45 üyeye plaket verildi.

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ak parti, kayseri sanayi odası (kayso), mehmet özhaseki