https://sputniknews.com.tr/20221210/ak-partili-gunesten-istismar-aciklamasi-yasanan-olay-munferit-bir-olaydir-1064425518.html

AK Partili Güneş'ten istismar açıklaması: Yaşanan olay münferit bir olaydır

AK Partili Güneş'ten istismar açıklaması: Yaşanan olay münferit bir olaydır

AK Parti milletvekili Güneş, 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara ilişkin "Yaşanan olay münferit bir olaydır. Bu münferit olay... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T23:30+0300

2022-12-10T23:30+0300

2022-12-10T23:30+0300

türkiye

ismail güneş

çocuk

çocuk istismarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0a/1064425366_0:56:1201:731_1920x0_80_0_0_73752f52c47541d2a6956a2e58aab660.jpg

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara değindi. Bu tür olayları lanetlediklerini ve asla tasvip edilemeyeceğini vurgulayan Güneş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın konuyu takip ettiğini anımsattı.Güneş, "Olay aydınlığa çıkacaktır. Bu olay üzerinden Müslümanların veya bir siyasi partinin kötülenmesi kabul edilemez. Yaşanan olay münferit bir olaydır. Bu münferit olay üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmak doğru değildir" diye konuştu.Bu olayları dine dayandırmanın çok yanlış olduğunu vurgulayan Güneş, böyle bir yaklaşımın dini kötülemek anlamına geleceğini söyledi.Güneş, mevcut kanunlarda bu tür girişimlerin suç olarak sayıldığını, evlilik yaş ve şartlarının açık olduğunu vurguladı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ismail güneş, çocuk, çocuk istismarı