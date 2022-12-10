https://sputniknews.com.tr/20221210/ak-partili-gunesten-istismar-aciklamasi-yasanan-olay-munferit-bir-olaydir-1064425518.html
AK Partili Güneş'ten istismar açıklaması: Yaşanan olay münferit bir olaydır
AK Partili Güneş'ten istismar açıklaması: Yaşanan olay münferit bir olaydır
AK Parti milletvekili Güneş, 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara ilişkin "Yaşanan olay münferit bir olaydır. Bu münferit olay... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T23:30+0300
2022-12-10T23:30+0300
2022-12-10T23:30+0300
türkiye
ismail güneş
çocuk
çocuk istismarı
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AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara değindi. Bu tür olayları lanetlediklerini ve asla tasvip edilemeyeceğini vurgulayan Güneş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın konuyu takip ettiğini anımsattı.Güneş, "Olay aydınlığa çıkacaktır. Bu olay üzerinden Müslümanların veya bir siyasi partinin kötülenmesi kabul edilemez. Yaşanan olay münferit bir olaydır. Bu münferit olay üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmak doğru değildir" diye konuştu.Bu olayları dine dayandırmanın çok yanlış olduğunu vurgulayan Güneş, böyle bir yaklaşımın dini kötülemek anlamına geleceğini söyledi.Güneş, mevcut kanunlarda bu tür girişimlerin suç olarak sayıldığını, evlilik yaş ve şartlarının açık olduğunu vurguladı.
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ismail güneş, çocuk, çocuk istismarı
ismail güneş, çocuk, çocuk istismarı
AK Partili Güneş'ten istismar açıklaması: Yaşanan olay münferit bir olaydır
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AK Parti milletvekili Güneş, 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara ilişkin "Yaşanan olay münferit bir olaydır. Bu münferit olay üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmak doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara değindi. Bu tür olayları lanetlediklerini ve asla tasvip edilemeyeceğini vurgulayan Güneş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın konuyu takip ettiğini anımsattı.
Güneş, "Olay aydınlığa çıkacaktır. Bu olay üzerinden Müslümanların veya bir siyasi partinin kötülenmesi kabul edilemez. Yaşanan olay münferit bir olaydır. Bu münferit olay üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmak doğru değildir" diye konuştu.
Bu olayları dine dayandırmanın çok yanlış olduğunu vurgulayan Güneş, böyle bir yaklaşımın dini kötülemek anlamına geleceğini söyledi.
Güneş, mevcut kanunlarda bu tür girişimlerin suç olarak sayıldığını, evlilik yaş ve şartlarının açık olduğunu vurguladı.