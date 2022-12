https://sputniknews.com.tr/20221210/abddeki-cezaevinden-birakilarak-rusyaya-donen-but-batida-olup-bitenler-medeniyet-intiharidir-1064419701.html

ABD’deki cezaevinden bırakılarak Rusya’ya dönen But: Batı’da olup bitenler medeniyet intiharıdır

ABD ile Rusya arasında varılan mahkum takası anlaşması kapsamında ABD'deki cezaevinden salıverilen ve Rusya'ya geri getirilen Rusya vatandaşı Viktor But... 10.12.2022

ABD’li basketbolcu Brittney Griner ile takas edilmesi sonucu ABD’deki cezaevinden bırakılan ve Rusya’ya geri getirilen Rusya vatandaşı Viktor But, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği röportajda Batı’da olup bitenleri ‘medeniyet intiharı’ olarak tarif etti.But, “Batı'da olup bitenler medeniyet intiharıdır, başka bir şey değil. Bu intihar Anglosaksonların kontrolündeki dünyada değil, en azından Batı harici dünyanın topraklarında önlenemezse tüm gezegen intihar etmiş olur. Ve bu muhtemelen her yönde oluyor, uyuşturucu, LGBT” diye konuştu.Afrika'daki duruma da değinen But, bu kıtada Doğu-Batı zıtlaşmasından dolayı ABD ile Rusya'nın çatışmaya girmesini beklemediğini söyledi.Rus işadamı, “Bunun artık Rusya ile ABD arasında bir çatışma olacağını düşünmüyorum. Şimdi Afrika zaten kendi başına uyanıyor. Bu süreci kendisi hareketlendirmeye başlıyor. Artık ‘işte size model, bunu böyle yapmalısınız’ demiyoruz. Sadece dinliyoruz ve onlara yardım etmeliyiz” ifadelerini kullandı.'ABD basınının Taliban ile işbirliği yaptığım iddiaları akla gelecek bir şey değil’Taliban ile işbirliği yaptığını yazan ABD basınının bu yöndeki iddialarını yalanlayan But ilgili soruya, “Hayır, herhangi bir ilişki yoktu. Üstelik Kandahar mürettebatının kahramanca kaçışından sonra Taliban, yakalanmam halinde başım için ödül koydu. Böyle bir şeyden sonra Taliban ile işbirliği yaptığım nasıl söylenebilir? Bu akla gelecek bir şey değil” yanıtını verdi.ABD medyasının kendisini Taliban'a 200 tank nakletmekle suçladığını anlatan But, ABD basınına ‘kendi vatandaşlarının dahi inancı kalmadığını’, ABD’de birçok insanın Amerikan televizyon kanallarının haberlerine inanmadığını vurguladı:Ukrayna’daki özel askeri operasyona tam destekRusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona tam destek verdiğini ve katılmaya hazır olduğunu ifade eden But, şöyle konuştu:Rus iş insanı Viktor But, 2008 yılında Tayland’da düzenlenen bir operasyonda ABD güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan But, 2011’de ABD’de çıkarıldığı mahkeme tarafından 25 yıl hapse mahkum edilmişti.

