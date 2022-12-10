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ABD’de 4 sağlık çalışanı, hastalar için yaptıkları yorumlar nedeniyle işten çıkartıldı
ABD’de 4 sağlık çalışanı, hastalar için yaptıkları yorumlar nedeniyle işten çıkartıldı
ABD'nin Georgia eyaletinden 4 sağlık çalışanı, sosyal medya platformunda bakımını yaptıkları hastalar ile ailelerinden tiksinti duydukları veya soğudukları... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T23:04+0300
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Emory Üniversite Hastanesi’nin yeni doğan ünitesinde çalışan 4 sağlık çalışanı, TikTok’ta yayınlanan ve bir süre sonra kaldırılan videoda hastalardan ve ailelerinden tiksinti duydukları veya soğudukları anları anlattı.Video sosyal medya platformunda binlerce kez izlendi, silinen görüntüler başka hesaplarca paylaşıldı, eleştirilerin odağı haline geldi ve dünya basınına yansıdı.Hastaneden açıklamaEmory Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, videoyu ‘saygısız ve profesyonel olmayan yorumlar’ olarak nitelendirerek, konuyla ilgili “Doğum yapan hastalar hakkında saygısız ve profesyonel olmayan yorumlar içeren Tik Tok videosunun farkındayız Olayı soruşturduk ve videodan sorumlu eski çalışanlar hakkında gerekli işlemleri yaptık” açıklamasında bulundu.
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abd, hastane, yorum, georgia, tiktok
abd, hastane, yorum, georgia, tiktok

ABD’de 4 sağlık çalışanı, hastalar için yaptıkları yorumlar nedeniyle işten çıkartıldı

23:04 10.12.2022 (güncellendi: 23:06 10.12.2022)
© DHAABD’nin Georgia eyaletinden 4 sağlık çalışanı, sosyal medya platformunda bakımını yaptıkları hastalar ve ailelerinden ‘tiksinti duydukları veya soğudukları anları’ anlattıkları video gündem olunca işten çıkartıldı.
ABD’nin Georgia eyaletinden 4 sağlık çalışanı, sosyal medya platformunda bakımını yaptıkları hastalar ve ailelerinden ‘tiksinti duydukları veya soğudukları anları’ anlattıkları video gündem olunca işten çıkartıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© DHA
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ABD'nin Georgia eyaletinden 4 sağlık çalışanı, sosyal medya platformunda bakımını yaptıkları hastalar ile ailelerinden tiksinti duydukları veya soğudukları anları anlattıkları video gündem olunca işten çıkartıldı.
Emory Üniversite Hastanesi’nin yeni doğan ünitesinde çalışan 4 sağlık çalışanı, TikTok’ta yayınlanan ve bir süre sonra kaldırılan videoda hastalardan ve ailelerinden tiksinti duydukları veya soğudukları anları anlattı.
Video sosyal medya platformunda binlerce kez izlendi, silinen görüntüler başka hesaplarca paylaşıldı, eleştirilerin odağı haline geldi ve dünya basınına yansıdı.

Hastaneden açıklama

Emory Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, videoyu ‘saygısız ve profesyonel olmayan yorumlar’ olarak nitelendirerek, konuyla ilgili “Doğum yapan hastalar hakkında saygısız ve profesyonel olmayan yorumlar içeren Tik Tok videosunun farkındayız Olayı soruşturduk ve videodan sorumlu eski çalışanlar hakkında gerekli işlemleri yaptık” açıklamasında bulundu.
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