https://sputniknews.com.tr/20221210/abdde-4-saglik-calisani-hastalar-icin-yaptiklari-yorumlar-nedeniyle-isten-cikartildi-1064424942.html

ABD’de 4 sağlık çalışanı, hastalar için yaptıkları yorumlar nedeniyle işten çıkartıldı

ABD’de 4 sağlık çalışanı, hastalar için yaptıkları yorumlar nedeniyle işten çıkartıldı

ABD'nin Georgia eyaletinden 4 sağlık çalışanı, sosyal medya platformunda bakımını yaptıkları hastalar ile ailelerinden tiksinti duydukları veya soğudukları... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T23:04+0300

2022-12-10T23:04+0300

2022-12-10T23:06+0300

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yorum

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tiktok

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Emory Üniversite Hastanesi’nin yeni doğan ünitesinde çalışan 4 sağlık çalışanı, TikTok’ta yayınlanan ve bir süre sonra kaldırılan videoda hastalardan ve ailelerinden tiksinti duydukları veya soğudukları anları anlattı.Video sosyal medya platformunda binlerce kez izlendi, silinen görüntüler başka hesaplarca paylaşıldı, eleştirilerin odağı haline geldi ve dünya basınına yansıdı.Hastaneden açıklamaEmory Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, videoyu ‘saygısız ve profesyonel olmayan yorumlar’ olarak nitelendirerek, konuyla ilgili “Doğum yapan hastalar hakkında saygısız ve profesyonel olmayan yorumlar içeren Tik Tok videosunun farkındayız Olayı soruşturduk ve videodan sorumlu eski çalışanlar hakkında gerekli işlemleri yaptık” açıklamasında bulundu.

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