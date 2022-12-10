https://sputniknews.com.tr/20221210/abd-suudi-arabistana-abd-ile-cin-arasinda-tercih-yapmasini-soylemiyoruz-1064406239.html

ABD: Suudi Arabistan'a ABD ile Çin arasında tercih yapmasını söylemiyoruz

ABD: Suudi Arabistan'a ABD ile Çin arasında tercih yapmasını söylemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Riyad yönetimiyle savunma, enerji ve teknoloji alanında yaptığı... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T03:55+0300

2022-12-10T03:55+0300

2022-12-10T03:55+0300

dünya

abd

çin

suudi arabistan

vedant patel

şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

opec+

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0a/1064400894_0:90:1200:765_1920x0_80_0_0_a317f2d87c4be5d50b5c7fe7f23bb930.jpg

OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltmasına öncülük ettiği gerekçesiyle Suudi Arabistan ile ilişkilerini gözden geçireceğini açıklayan ABD yönetimi, Riyad'ın Çin ile ilişkilerini yakından izliyor.Günlük basın toplantısında AA muhabirinin, Çin Devlet Başkanı Şi'nin Suudi Arabistan ziyaretinde, iki ülkenin stratejik ortaklık anlaşması ile savunma, enerji ve teknoloji alanlarında birçok mutabakat metni imzaladıklarını hatırlatarak, "Riyad ile ilişkileri gözden geçirdiğinizi de dikkate alarak Suudi Arabistan üzerinde halen bir etkinizin kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Patel, iki ülkeyle de ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.Taraf olmadıkları anlaşmalar konusunda kendilerine söz düşmediğini dile getiren Patel, şöyle konuştu:Patel, "Çin'in Körfez ile her zamankinden daha fazla angaje olduğuna ve bunun sonunda ABD'nin bölgedeki çıkarlarını baltalayacağına dair endişeniz yok mu?" sorusuna ise "ABD'nin, koalisyonlar kurma, savunma mimarileri inşa etme ve bölgedeki tehditlere karşı koyma konusunda karşılaştırılamaz bir avantaj sunduğu ve bu bakımdan eşsiz olduğu" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221210/suudi-arabistandaki-cin-arap-ulkeleri-zirvesinde-ortakligi-guclendirme-karari-alindi-1064401158.html

çin

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, çin, suudi arabistan, vedant patel, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, opec+, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)