Yerel tohum mücadelesine bir halka da Mardin'den: Üniversiteden tarlaya

© Sputnik / Sertaç Kayar Damla sulama tekniği kullandığını ifade eden Şahin, sudan tasarruf ettiğini ve 5 ton suyun bir hafta yettiğini söylüyor. Yerel tohumun özel bir bakım da gerektiğini kaydeden Şahin şunları söyledi: “Mesela hastalandığında ilaç kullanmıyorum, organik ürünlerden elde edilmiş karışımı sulandırıp öyle kullanıyorum. İçinde kesinlikle kimyasal hiçbir katkı maddesi yok, tamamen organik. Yerel gübre kullanıyorum. Alanım çok çorak bir alandı ve bu çok iş istiyordu. Bu işi yalnız yapmak bana da ağır geliyordu. İş çok olduğu zamanlarda arkadaşlarıma haber veriyorum, gelip gönüllü olarak çalışıyorlar.” “Bence tohum geçmiş ile alakalı değil aksine gelecek ile alakalı bir şeydir. Benim temam bu” diyen Şahin şöyle devam etti: “Tohum denince gelecek aklıma geliyor. İnsanlar geçmişte kullandı, tüketti ama gelecek için bu yok. Bu nedenle gelecek risk altında. Biz bu tohumlara sahip çıkmazsak gelecekte ciddi sorunlar yaşayacağımızı düşünüyorum. Çok değişik hastalıklar türedi ve söz konusu hastalıkların vitamin eksikliğinden olduğu söyleniyor. Ama vitaminin içinde olduğu ürünler tüketiliyor. Yani hibrit tohum ile üretilen ürünlerde vitamin yok. Yerel tohum ile hibrit tohum arasındaki farkı üretim sürecinde fark ettim. Yerelde bir kere lezzet farkı var. Yediğin şeyin kokusu var. Burayı kurduğumdan bu yana domates biber salatalık gibi ürünleri marketten almıyorum kullandığım yerel tohum ile kendim üretip yiyorum.”