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Türkiye'nin TL ile dış ticaret hacmindeki artış
Türkiye'nin TL ile dış ticaret hacmindeki artış
Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin Türk lirasıyla ihracatı Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artarak 15 milyar 679... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
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dış ticaret
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Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk lirasıyla ticaret de yükseliş eğilimini sürdürdü. Türkiye'nin ulusal para ile dış ticaret hacmindeki artış, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, türkiye, dış ticaret, ihracat hacmi, ithalat, инфографика
infografik, türkiye, dış ticaret, ihracat hacmi, ithalat, инфографика

Türkiye'nin TL ile dış ticaret hacmindeki artış

20:23 09.12.2022 (güncellendi: 20:27 09.12.2022)
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Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin Türk lirasıyla ihracatı Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artarak 15 milyar 679 milyon liraya ulaştı.
Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk lirasıyla ticaret de yükseliş eğilimini sürdürdü.
Türkiye'nin ulusal para ile dış ticaret hacmindeki artış, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik Türkiye'nin TL ile dış ticaret hacmindeki artış - Sputnik Türkiye
İnfografik Türkiye'nin TL ile dış ticaret hacmindeki artış - Sputnik Türkiye
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