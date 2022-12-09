https://sputniknews.com.tr/20221209/turkiyenin-tl-ile-dis-ticaret-hacmindeki-artis--1064393459.html
Türkiye'nin TL ile dış ticaret hacmindeki artış
Türkiye'nin TL ile dış ticaret hacmindeki artış
Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin Türk lirasıyla ihracatı Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artarak 15 milyar 679... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T20:23+0300
2022-12-09T20:23+0300
2022-12-09T20:27+0300
multimedya
infografik
türkiye
dış ticaret
ihracat hacmi
ithalat
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Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk lirasıyla ticaret de yükseliş eğilimini sürdürdü. Türkiye'nin ulusal para ile dış ticaret hacmindeki artış, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, türkiye, dış ticaret, ihracat hacmi, ithalat, инфографика
infografik, türkiye, dış ticaret, ihracat hacmi, ithalat, инфографика
Türkiye'nin TL ile dış ticaret hacmindeki artış
20:23 09.12.2022 (güncellendi: 20:27 09.12.2022) Abone ol
Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin Türk lirasıyla ihracatı Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artarak 15 milyar 679 milyon liraya ulaştı.
Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk lirasıyla ticaret de yükseliş eğilimini sürdürdü.
Türkiye'nin ulusal para ile dış ticaret hacmindeki artış, Sputnik'in infografiğinde.