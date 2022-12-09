https://sputniknews.com.tr/20221209/turkiyenin-tl-ile-dis-ticaret-hacmindeki-artis--1064393459.html

Türkiye'nin TL ile dış ticaret hacmindeki artış

Türkiye'nin TL ile dış ticaret hacmindeki artış

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin Türk lirasıyla ihracatı Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artarak 15 milyar 679... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

dış ticaret

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ithalat

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Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk lirasıyla ticaret de yükseliş eğilimini sürdürdü. Türkiye'nin ulusal para ile dış ticaret hacmindeki artış, Sputnik'in infografiğinde.

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2022

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infografik, türkiye, dış ticaret, ihracat hacmi, ithalat, инфографика