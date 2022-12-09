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https://sputniknews.com.tr/20221209/trabzonda-57-yasinda-jigolo-olmaya-soyunan-adam-74-bin-lira-dolandirildi-1064374011.html
Trabzon'da 57 yaşında jigolo olmaya soyunan adam 74 bin lira dolandırıldı
Trabzon'da 57 yaşında jigolo olmaya soyunan adam 74 bin lira dolandırıldı
Sosyal medyada gördüğü bir linke tıklayarak jigolo olmak için form dolduran Trabzonlu 57 yaşındaki şahıs kendisini arayan kişinin verdiği banka hesap... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T12:05+0300
2022-12-09T12:08+0300
yaşam
jigolo
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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan M.K. adlı vatandaş, iddiaya göre sosyal medyada gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu.Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt işlemleri için 74 bin Türk Lirası istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.Parayı yatırdıktan sonra iletişimi kesilen M.K. adlı vatandaş dolandırıldığını anlayınca Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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jigolo
jigolo

Trabzon'da 57 yaşında jigolo olmaya soyunan adam 74 bin lira dolandırıldı

12:05 09.12.2022 (güncellendi: 12:08 09.12.2022)
© İHABankamatik
Bankamatik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© İHA
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Sosyal medyada gördüğü bir linke tıklayarak jigolo olmak için form dolduran Trabzonlu 57 yaşındaki şahıs kendisini arayan kişinin verdiği banka hesap numarasına 74 bin Türk Lirası parayı havale ederek göndermesi sonrasında dolandırıldığını anlayarak polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan M.K. adlı vatandaş, iddiaya göre sosyal medyada gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu.

Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt işlemleri için 74 bin Türk Lirası istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.

Parayı yatırdıktan sonra iletişimi kesilen M.K. adlı vatandaş dolandırıldığını anlayınca Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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