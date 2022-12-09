https://sputniknews.com.tr/20221209/trabzonda-57-yasinda-jigolo-olmaya-soyunan-adam-74-bin-lira-dolandirildi-1064374011.html

Trabzon'da 57 yaşında jigolo olmaya soyunan adam 74 bin lira dolandırıldı

Trabzon'da 57 yaşında jigolo olmaya soyunan adam 74 bin lira dolandırıldı

Sosyal medyada gördüğü bir linke tıklayarak jigolo olmak için form dolduran Trabzonlu 57 yaşındaki şahıs kendisini arayan kişinin verdiği banka hesap... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T12:05+0300

2022-12-09T12:05+0300

2022-12-09T12:08+0300

yaşam

jigolo

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan M.K. adlı vatandaş, iddiaya göre sosyal medyada gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu.Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt işlemleri için 74 bin Türk Lirası istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.Parayı yatırdıktan sonra iletişimi kesilen M.K. adlı vatandaş dolandırıldığını anlayınca Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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2022

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jigolo