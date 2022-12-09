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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221209/taliban-halka-acik-infazlar-bizim-ic-meselemiz-idam-cezalari-tum-dunyada-uygulaniyor-1064385519.html
Taliban halka açık infazı savundu: Bu bizim iç meselemiz, idam cezası tüm dünyada uygulanıyor
Taliban halka açık infazı savundu: Bu bizim iç meselemiz, idam cezası tüm dünyada uygulanıyor
Afganistan'da geçen yıl kontrolü ele geçiren Taliban örgütünün sözcüsü Zabiullah Mücahid, halka açık infazlara gelen tepkilere yanıt vererek, yaşananların... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T15:27+0300
2022-12-09T15:29+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
afganistan
infaz
idam
zabihullah mücahid
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Afganistan'ı ele geçiren Taliban örgütünün sözcüsü Zabiullah Mücahid, ülkede halka açık infazlar gerçekleştirilmesi konusunda uluslararası toplumdan gelen tepkileri kınadı.Mücahid, yaptığı açıklamada, ülke halkının yüzde 99'unun Müslüman olduğunu kaydederek eylemlerinin İslam ve Afganistan hakkında bilgi eksikliği nedeniyle eleştirildiğini söyledi.Afganistan'da İslami kanunların uygulanması için birçok fedakarlık yaptıklarını öne süren Mücahid, idam cezalarının ABD ve Avrupa da dahil olmak üzere 'tüm dünyada uygulandığını' savundu.Sözcü, "Afganistan'ın İslami hükümler uyguladığı için eleştiriliyor olması, bazı ülke ve kuruluşların ya yetersiz bilgi sahibi olduklarını ya da Müslümanların inançlarına ve kanunlarına saygı duymayarak İslam'la ilgili sorunları olduğunu gösteriyor. Bu eylem ülkelerin içişlerine müdahaledir ve kınanması gerekir" ifadelerini kullandı.Daha önce ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) Taliban'ın halka açık infazlarını kınayan açıklamalarda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221207/taliban-afganistani-ele-gecirdikten-sonraki-ilk-halka-acik-infazi-gerceklestirdi-1064301422.html
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taliban, afganistan, infaz, idam, zabihullah mücahid
taliban, afganistan, infaz, idam, zabihullah mücahid

Taliban halka açık infazı savundu: Bu bizim iç meselemiz, idam cezası tüm dünyada uygulanıyor

15:27 09.12.2022 (güncellendi: 15:29 09.12.2022)
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARTaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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Afganistan'da geçen yıl kontrolü ele geçiren Taliban örgütünün sözcüsü Zabiullah Mücahid, halka açık infazlara gelen tepkilere yanıt vererek, yaşananların ülkenin 'iç meselesi' olduğunu savundu.
Afganistan'ı ele geçiren Taliban örgütünün sözcüsü Zabiullah Mücahid, ülkede halka açık infazlar gerçekleştirilmesi konusunda uluslararası toplumdan gelen tepkileri kınadı.
Mücahid, yaptığı açıklamada, ülke halkının yüzde 99'unun Müslüman olduğunu kaydederek eylemlerinin İslam ve Afganistan hakkında bilgi eksikliği nedeniyle eleştirildiğini söyledi.
Afganistan'da İslami kanunların uygulanması için birçok fedakarlık yaptıklarını öne süren Mücahid, idam cezalarının ABD ve Avrupa da dahil olmak üzere 'tüm dünyada uygulandığını' savundu.
Sözcü, "Afganistan'ın İslami hükümler uyguladığı için eleştiriliyor olması, bazı ülke ve kuruluşların ya yetersiz bilgi sahibi olduklarını ya da Müslümanların inançlarına ve kanunlarına saygı duymayarak İslam'la ilgili sorunları olduğunu gösteriyor. Bu eylem ülkelerin içişlerine müdahaledir ve kınanması gerekir" ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) Taliban'ın halka açık infazlarını kınayan açıklamalarda bulunmuştu.
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban, Afganistan'ı ele geçirdikten sonraki ilk halka açık infazı gerçekleştirdi
7 Aralık, 15:26
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