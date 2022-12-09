https://sputniknews.com.tr/20221209/ryabkov-rusyadaki-cezasini-tamamlayan-abd-vatandasi-krivanek-sinir-disi-edildi-1064392610.html

Ryabkov: Rusya'daki cezasını tamamlayan ABD vatandaşı Krivanek sınır dışı edildi

Ryabkov: Rusya'daki cezasını tamamlayan ABD vatandaşı Krivanek sınır dışı edildi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'daki hapis cezasının tamamını çeken ABD vatandaşı Sarah Krivanek'in sınır dışı edildiğini doğruladı. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T19:38+0300

2022-12-09T19:38+0300

2022-12-09T19:38+0300

dünya

rusya

sergey ryabkov

tutuklu

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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, ev arkadaşını bıçakladığı için hüküm giyerek hapis yatan 45 yaşındaki Krivanek'in Rusya vatandaşı Viktor But'la takas edilen ABD'li basketbolcu Brittney Griner ile birlikte sınır dışı edildiği belirtilmişti.Ryabkov, gazetecilerin konuya ilişkin soruları karşısında "Fiziksel olarak nasıl yapıldığını bilmiyorum ancak sınır dışı işlemi yapıldı, bunun gerçekleştiğini anlıyorum" yanıtını vererek Krivanek'in sınır dışı edildiğini doğruladı.Krivanek'in Moskova Bölgesi'ndeki Odintsovo kentinde yaşadığı ve geçimini özel İngilizce dersleriyle sağladığı açıklanmıştı.

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rusya, sergey ryabkov, tutuklu