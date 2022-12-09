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https://sputniknews.com.tr/20221209/ryabkov-rusyadaki-cezasini-tamamlayan-abd-vatandasi-krivanek-sinir-disi-edildi-1064392610.html
Ryabkov: Rusya'daki cezasını tamamlayan ABD vatandaşı Krivanek sınır dışı edildi
Ryabkov: Rusya'daki cezasını tamamlayan ABD vatandaşı Krivanek sınır dışı edildi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'daki hapis cezasının tamamını çeken ABD vatandaşı Sarah Krivanek'in sınır dışı edildiğini doğruladı. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T19:38+0300
2022-12-09T19:38+0300
dünya
rusya
sergey ryabkov
tutuklu
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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, ev arkadaşını bıçakladığı için hüküm giyerek hapis yatan 45 yaşındaki Krivanek'in Rusya vatandaşı Viktor But'la takas edilen ABD'li basketbolcu Brittney Griner ile birlikte sınır dışı edildiği belirtilmişti.Ryabkov, gazetecilerin konuya ilişkin soruları karşısında "Fiziksel olarak nasıl yapıldığını bilmiyorum ancak sınır dışı işlemi yapıldı, bunun gerçekleştiğini anlıyorum" yanıtını vererek Krivanek'in sınır dışı edildiğini doğruladı.Krivanek'in Moskova Bölgesi'ndeki Odintsovo kentinde yaşadığı ve geçimini özel İngilizce dersleriyle sağladığı açıklanmıştı.
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rusya, sergey ryabkov, tutuklu
rusya, sergey ryabkov, tutuklu

Ryabkov: Rusya'daki cezasını tamamlayan ABD vatandaşı Krivanek sınır dışı edildi

19:38 09.12.2022
© DHAmahkeme - yargı
mahkeme - yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© DHA
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'daki hapis cezasının tamamını çeken ABD vatandaşı Sarah Krivanek'in sınır dışı edildiğini doğruladı.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, ev arkadaşını bıçakladığı için hüküm giyerek hapis yatan 45 yaşındaki Krivanek'in Rusya vatandaşı Viktor But'la takas edilen ABD'li basketbolcu Brittney Griner ile birlikte sınır dışı edildiği belirtilmişti.

Ryabkov, gazetecilerin konuya ilişkin soruları karşısında "Fiziksel olarak nasıl yapıldığını bilmiyorum ancak sınır dışı işlemi yapıldı, bunun gerçekleştiğini anlıyorum" yanıtını vererek Krivanek'in sınır dışı edildiğini doğruladı.
Krivanek'in Moskova Bölgesi'ndeki Odintsovo kentinde yaşadığı ve geçimini özel İngilizce dersleriyle sağladığı açıklanmıştı.
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