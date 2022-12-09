https://sputniknews.com.tr/20221209/ryabkov-rusya-tutuklu-takasi-konusunda-abdye-ultimatom-vermedi-1064389940.html

Ryabkov: Rusya, tutuklu takası konusunda ABD'ye ültimatom vermedi

Ryabkov: Rusya, tutuklu takası konusunda ABD'ye ültimatom vermedi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya’nın tutuklu takası konusunda ABD'ye herhangi bir ültimatom vermediğini belirtti. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T17:22+0300

2022-12-09T17:22+0300

2022-12-09T17:22+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya'nın tutuklu takası müzakereleri sürecinde ABD'ye herhangi bir ültimatom vermediğini söyledi.ABD’li basketbolcu Brittney Griner'ın Rus vatandaşı Viktor But ile ‘1'e 1’ şemasına göre takas edilmesinin Rusya'nın şartı olup olmadığı sorusuna Ryabkov, “Herhangi bir ültimatom kullanmıyoruz, ancak tutumumuzu nasıl savunacağımızı biliyoruz ve bundan sonra da kararlı bir şekilde savunmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.Brittney Griner ve Viktor But’un takasına ilişkin müzakerelerde ABD'li diplomat Bill Richardson'ın rolünün ne olduğuyla ilgili bir soruyu ise Ryabkov, tutuklu takasıyla ilgilenen emekli ABD'li diplomat Richardson'ın Rusya ile temas kurmaktan yana olanlar arasında olduğunu belirterek, şu şekilde yanıtladı: “Buna ilgi gösteren tüm ortaklarla iletişim halindeyiz. Eski Vali ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Richardson da bunlardan biri. Ancak bir kez daha tekrar ediyorum, takas sorunları başka bir kanal üzerinden çözüldü ve bu kanal üzerinden çözülmeye devam edecek.”

https://sputniknews.com.tr/20221208/rusya-abd-ile-basketbolcu-griner-ve-rusya-vatandasi-butu-takas-ettik-1064346062.html

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