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https://sputniknews.com.tr/20221209/rusyada-iki-katli-binada-gaz-patlamasi-2-yarali-1064393358.html
Rusya’da iki katlı binada gaz patlaması: 2 yaralı
Rusya’da iki katlı binada gaz patlaması: 2 yaralı
Rusya’nın Ryazan şehrinde iki katlı bir binada meydana gelen gaz patlamasında iki kişinin yaralandığı belirtildi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T20:07+0300
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ön belirlemelere göre, gaz patlaması odalar arasındaki duvarın yıkılmasına yol açtı. Bunun sonucu ikinci kat kısmen alt kata çöktü. Yangın yok” ifadesine yer verildi.Ryazan Valisi Pavel Malkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, olayda yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Malkov, olay yerinde bulunuyor.
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rusya, yangın, patlama
rusya, yangın, patlama

Rusya’da iki katlı binada gaz patlaması: 2 yaralı

20:07 09.12.2022
© SputnikRusya’da iki katlı binada gaz patlaması: 2 yaralı
Rusya’da iki katlı binada gaz patlaması: 2 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© Sputnik
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Rusya’nın Ryazan şehrinde iki katlı bir binada meydana gelen gaz patlamasında iki kişinin yaralandığı belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ön belirlemelere göre, gaz patlaması odalar arasındaki duvarın yıkılmasına yol açtı. Bunun sonucu ikinci kat kısmen alt kata çöktü. Yangın yok” ifadesine yer verildi.
Ryazan Valisi Pavel Malkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, olayda yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Malkov, olay yerinde bulunuyor.
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