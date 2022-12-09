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https://sputniknews.com.tr/20221209/rusya-kanadanin-200-vatandasina-ulkeye-giris-yasagi-getirdi-1064397045.html
Rusya, Kanada’nın 200 vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi
Rusya, Kanada’nın 200 vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, misilleme olarak Kanada’nın, aralarında üst düzey yetkililer, eski ve mevcut parlamenterler, güvenlik güçleri mensupları ve... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T22:25+0300
2022-12-09T22:25+0300
dünya
rusya
kanada
giriş
ülkeye giriş yasağı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ottava’nın Rus yetkililere, askerlere, yargıçlara, kolluk kuvvetleri mensuplarına ve tanınmış kişilere uyguladığı kişisel yaptırımlara misilleme olarak mütekabiliyet esasına göre 200 Kanada vatandaşı için giriş yasağı getirildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Aralarında üst düzey yetkililer, eski ve mevcut parlamenterler, kolluk kuvvetleri mensupları, uzman çevrelerinin temsilcileri, Justin Trudeau rejiminin Rusofobik poltikasına doğrudan hizmet eden çok sayıdaki Bandera yanlısı oluşumların ve örgütlerin aktivistleri yer alıyor” dendi.
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rusya, kanada, giriş, ülkeye giriş yasağı
rusya, kanada, giriş, ülkeye giriş yasağı

Rusya, Kanada’nın 200 vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi

22:25 09.12.2022
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, misilleme olarak Kanada’nın, aralarında üst düzey yetkililer, eski ve mevcut parlamenterler, güvenlik güçleri mensupları ve Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşumların destekçileri dahil 200 vatandaşına Rusya’ya giriş yasağı getirildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ottava’nın Rus yetkililere, askerlere, yargıçlara, kolluk kuvvetleri mensuplarına ve tanınmış kişilere uyguladığı kişisel yaptırımlara misilleme olarak mütekabiliyet esasına göre 200 Kanada vatandaşı için giriş yasağı getirildi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Aralarında üst düzey yetkililer, eski ve mevcut parlamenterler, kolluk kuvvetleri mensupları, uzman çevrelerinin temsilcileri, Justin Trudeau rejiminin Rusofobik poltikasına doğrudan hizmet eden çok sayıdaki Bandera yanlısı oluşumların ve örgütlerin aktivistleri yer alıyor” dendi.
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