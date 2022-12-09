https://sputniknews.com.tr/20221209/rusya-kanadanin-200-vatandasina-ulkeye-giris-yasagi-getirdi-1064397045.html

Rusya, Kanada’nın 200 vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya, Kanada’nın 200 vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, misilleme olarak Kanada’nın, aralarında üst düzey yetkililer, eski ve mevcut parlamenterler, güvenlik güçleri mensupları ve... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T22:25+0300

2022-12-09T22:25+0300

2022-12-09T22:25+0300

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ülkeye giriş yasağı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ottava’nın Rus yetkililere, askerlere, yargıçlara, kolluk kuvvetleri mensuplarına ve tanınmış kişilere uyguladığı kişisel yaptırımlara misilleme olarak mütekabiliyet esasına göre 200 Kanada vatandaşı için giriş yasağı getirildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Aralarında üst düzey yetkililer, eski ve mevcut parlamenterler, kolluk kuvvetleri mensupları, uzman çevrelerinin temsilcileri, Justin Trudeau rejiminin Rusofobik poltikasına doğrudan hizmet eden çok sayıdaki Bandera yanlısı oluşumların ve örgütlerin aktivistleri yer alıyor” dendi.

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rusya, kanada, giriş, ülkeye giriş yasağı