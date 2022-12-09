https://sputniknews.com.tr/20221209/rusya-kanadanin-200-vatandasina-ulkeye-giris-yasagi-getirdi-1064397045.html
Rusya, Kanada’nın 200 vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi
Rusya, Kanada’nın 200 vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, misilleme olarak Kanada’nın, aralarında üst düzey yetkililer, eski ve mevcut parlamenterler, güvenlik güçleri mensupları ve... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T22:25+0300
2022-12-09T22:25+0300
2022-12-09T22:25+0300
dünya
rusya
kanada
giriş
ülkeye giriş yasağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055985737_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fe81dedc50adaef91777199d86de321f.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ottava’nın Rus yetkililere, askerlere, yargıçlara, kolluk kuvvetleri mensuplarına ve tanınmış kişilere uyguladığı kişisel yaptırımlara misilleme olarak mütekabiliyet esasına göre 200 Kanada vatandaşı için giriş yasağı getirildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Aralarında üst düzey yetkililer, eski ve mevcut parlamenterler, kolluk kuvvetleri mensupları, uzman çevrelerinin temsilcileri, Justin Trudeau rejiminin Rusofobik poltikasına doğrudan hizmet eden çok sayıdaki Bandera yanlısı oluşumların ve örgütlerin aktivistleri yer alıyor” dendi.
rusya
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055985737_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7a92b438938f72a23e7ce27b7c22e3dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, kanada, giriş, ülkeye giriş yasağı
rusya, kanada, giriş, ülkeye giriş yasağı
Rusya, Kanada’nın 200 vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, misilleme olarak Kanada’nın, aralarında üst düzey yetkililer, eski ve mevcut parlamenterler, güvenlik güçleri mensupları ve Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşumların destekçileri dahil 200 vatandaşına Rusya’ya giriş yasağı getirildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ottava’nın Rus yetkililere, askerlere, yargıçlara, kolluk kuvvetleri mensuplarına ve tanınmış kişilere uyguladığı kişisel yaptırımlara misilleme olarak mütekabiliyet esasına göre 200 Kanada vatandaşı için giriş yasağı getirildi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Aralarında üst düzey yetkililer, eski ve mevcut parlamenterler, kolluk kuvvetleri mensupları, uzman çevrelerinin temsilcileri, Justin Trudeau rejiminin Rusofobik poltikasına doğrudan hizmet eden çok sayıdaki Bandera yanlısı oluşumların ve örgütlerin aktivistleri yer alıyor” dendi.