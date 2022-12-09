https://sputniknews.com.tr/20221209/rusya-hindistanin-rus-petrolune-fiyat-tavanina-uymama-kararini-memnuniyetle-karsiliyor-1064390852.html
Rusya, Hindistan’ın Rus petrolüne fiyat tavanına uymama kararını memnuniyetle karşılıyor
Rusya, Hindistan’ın Rus petrolüne fiyat tavanına uymama kararını memnuniyetle karşılıyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın, Hindistan’ın, Batı ülkelerinin Rus petrolüne uyguladığı tavan fiyata destek vermeme kararını memnuniyetle... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T18:12+0300
2022-12-09T18:12+0300
2022-12-09T18:13+0300
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novak
aleksandr novak
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Rusya Hükümeti’nin basın açıklamasında, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın bugün Hindistan’ın Rusya Maslahatgüzarı Pavan Kapur ile görüştüğü belirtilirken, “Başbakan Yardımcısı, Hindistan’ın, G7 ve müttefiklerinin 5 Aralık’ta Rus petrolüne getirdiği fiyat tavanına destek vermeme kararını memnuniyetle karşıladı” ifadesine yer verildi.Novak, Rusya’nın enerji krizi sırasında bile petrol tedarik kontratlarından doğan yükümlülüklerini itinayla yerine getirmeye, Doğu ve Güney ülkelerine enerji ihracatını çeşitlendirmeye devam ettiğini kaydetti.Rus petrolüne tavan fiyatın uygulanmasının piyasa karşıtı bir adım olduğunu ifade eden Novak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu adım, tedarik zincirlerini bozuyor ve küresel enerji piyasalarındaki durumu önemli ölçüde karmaşık hale getiriyor. Bu tür piyasa dışı mekanizmalar, uluslararası ticaret sistemini bir bütün olarak bozuyor ve enerji piyasasında tehlikeli emsaller oluşturuyor. Bunun sonucunda, sadece kalkınmakta olan dünyada değil Avrupa’nın kalkınmış ülkelerinde de enerji yoksulluğu şiddetleniyor.”Rusya ve Hindistan enerji kaynakları ticaretini etkinleştirmeye hazırAçıklamada, “Taraflar, iki ülke arasındaki ticarette rekor artışın meydana geldiğini kaydetti ve işbirliğini sürdürerek petrol, petrol ürünleri, sıvılaştırılmış doğal gaz, kömür ve gübreler gibi enerji kaynakları ticaretini etkinleştirmeye hazır olduklarını dile getirdi” ifadesine yer verildi.Rusya-Hindistan ticaretinin, 2021’de yüzde 46.5 oranında artarak 13 milyar 500 milyon doları geçti. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, ticaret 20 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti.Rusya’nın Hindistan’a petrol ihracatı 2022’nin ilk sekiz ayında 16 milyon 350 bin tona ulaştı. Rusya, Hindistan’ın petrol tedarikçileri arasında ikinci ülke konumunda bulunuyor.
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rusya, hindistan, novak, aleksandr novak, petrol
Rusya, Hindistan’ın Rus petrolüne fiyat tavanına uymama kararını memnuniyetle karşılıyor
18:12 09.12.2022 (güncellendi: 18:13 09.12.2022) Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın, Hindistan’ın, Batı ülkelerinin Rus petrolüne uyguladığı tavan fiyata destek vermeme kararını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.
Rusya Hükümeti’nin basın açıklamasında, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın bugün Hindistan’ın Rusya Maslahatgüzarı Pavan Kapur ile görüştüğü belirtilirken, “Başbakan Yardımcısı, Hindistan’ın, G7 ve müttefiklerinin 5 Aralık’ta Rus petrolüne getirdiği fiyat tavanına destek vermeme kararını memnuniyetle karşıladı” ifadesine yer verildi.
Novak, Rusya’nın enerji krizi sırasında bile petrol tedarik kontratlarından doğan yükümlülüklerini itinayla yerine getirmeye, Doğu ve Güney ülkelerine enerji ihracatını çeşitlendirmeye devam ettiğini kaydetti.
Rus petrolüne tavan fiyatın uygulanmasının piyasa karşıtı bir adım olduğunu ifade eden Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu adım, tedarik zincirlerini bozuyor ve küresel enerji piyasalarındaki durumu önemli ölçüde karmaşık hale getiriyor. Bu tür piyasa dışı mekanizmalar, uluslararası ticaret sistemini bir bütün olarak bozuyor ve enerji piyasasında tehlikeli emsaller oluşturuyor. Bunun sonucunda, sadece kalkınmakta olan dünyada değil Avrupa’nın kalkınmış ülkelerinde de enerji yoksulluğu şiddetleniyor.”
Rusya ve Hindistan enerji kaynakları ticaretini etkinleştirmeye hazır
Açıklamada, “Taraflar, iki ülke arasındaki ticarette rekor artışın meydana geldiğini kaydetti ve işbirliğini sürdürerek petrol, petrol ürünleri, sıvılaştırılmış doğal gaz, kömür ve gübreler gibi enerji kaynakları ticaretini etkinleştirmeye hazır olduklarını dile getirdi” ifadesine yer verildi.
Rusya-Hindistan ticaretinin, 2021’de yüzde 46.5 oranında artarak 13 milyar 500 milyon doları geçti. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, ticaret 20 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Rusya’nın Hindistan’a petrol ihracatı 2022’nin ilk sekiz ayında 16 milyon 350 bin tona ulaştı. Rusya, Hindistan’ın petrol tedarikçileri arasında ikinci ülke konumunda bulunuyor.