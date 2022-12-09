https://sputniknews.com.tr/20221209/rusya-hasim-ulkelerden-gelen-mallara-ek-gumruk-vergisi-getirdi-1064397348.html

Rusya, hasım ülkelerden gelen mallara ek gümrük vergisi getirdi

Rusya, hasım ülkelerden gelen mallara ek gümrük vergisi getirdi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, hasım ülkelerden getirilen bir dizi mallara yüzde 35’lik gümrük vergisi uygulama kararını imzaladı. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T22:25+0300

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mihail mişustin

rusya

gümrük

gümrük vergisi

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Karar metninde, “Rusya’nın ekonomik çıkarlarını ihlal eden tedbirlere başvuran ülkelerde üretilen bazı mallara yönelik, Avrasya Ekonomik Birliği Ortak Gümrük Tarifesi oranlarından farklı ithalat vergilerinin uygulanmasına onay verildi” ifadesine yer verildi.Kararda, vergi oranının yüzde 35 olduğu belirtildi.Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın basın açıklamasında, yeni gümrük vergisi uygulanan malların listesinin işletme ve birliklerin temsilcileriyle birlikte belirlendiği kaydedildi. Listede, kalite ve çeşit açısından geri kalmayan Rusya yapımı muadillerin olduğu ürünlerin yer aldığı ifade edilirken bunların şampuanlar, saç bakım ürünleri, ağız bakım ve diş sağlığı ürünleri, tıraş ürünleri, deodorantlar ve terlemeyi önleyici ürünler, oda kokuları, deterjanlar ve temizleyiciler olduğu belirtildi. Listede ayrıca hasım ülkelerde üretilen sivil silah ve mühimmat da yer aldı.

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mihail mişustin, rusya, gümrük, gümrük vergisi