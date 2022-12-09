https://sputniknews.com.tr/20221209/rus-disisleri-baenin-mahkum-takasindaki-katkilarini-takdir-ediyoruz-1064392091.html
Rus Dışişleri: BAE'nin mahkum takasındaki katkılarını takdir ediyoruz
Rus Dışişleri: BAE'nin mahkum takasındaki katkılarını takdir ediyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya’nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) mahkum takasındaki katkılarını takdir ettiğini belirtti. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T19:12+0300
2022-12-09T19:12+0300
2022-12-09T19:12+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Sputnik’e demecinde Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ülkeler arasında yüksek derecede güven olduğunu gösteren BAE'nin Rus vatandaşı Viktor But’un takasındaki katkılarını çok önemli bulduğunu söyledi.Bogdanov, “Bu katkıyı çok değerli buluyoruz. Bu, ülkelerimiz arasındaki güven derecesini gösteriyor. Böylesine zorlu insani operasyonlarda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistanlı dostlarımız yardımcı oluyor” dedi.Rusya vatandaşı Viktor But 2008 yılında Tayland’da düzenlenen bir operasyonda ABD güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan But, 2011’de ABD’de çıkarıldığı mahkeme tarafından 25 yıl hapse mahkum edilmişti.
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rusya, bae, takas
Rus Dışişleri: BAE'nin mahkum takasındaki katkılarını takdir ediyoruz
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya’nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) mahkum takasındaki katkılarını takdir ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Sputnik’e demecinde Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ülkeler arasında yüksek derecede güven olduğunu gösteren BAE'nin Rus vatandaşı Viktor But’un takasındaki katkılarını çok önemli bulduğunu söyledi.
Bogdanov, “Bu katkıyı çok değerli buluyoruz. Bu, ülkelerimiz arasındaki güven derecesini gösteriyor. Böylesine zorlu insani operasyonlarda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistanlı dostlarımız yardımcı oluyor” dedi.
Rusya vatandaşı Viktor But 2008 yılında Tayland’da düzenlenen bir operasyonda ABD güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan But, 2011’de ABD’de çıkarıldığı mahkeme tarafından 25 yıl hapse mahkum edilmişti.