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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221209/putin-abde-enerji-fiyatlari-avrasya-ekonomik-birligine-kiyasla-katbekat-yuksek--1064385886.html
Putin: AB'de enerji fiyatları, Avrasya Ekonomik Birliği'ne kıyasla katbekat yüksek
Putin: AB'de enerji fiyatları, Avrasya Ekonomik Birliği'ne kıyasla katbekat yüksek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde enerji fiyatlarının AB ülkelerine kıyasla çok daha düşük olduğunu belirtti. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T15:42+0300
2022-12-09T15:42+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
ab
vladimir putin
avrasya ekonomik birliği
enerji
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi'ne katılan Putin, yaptığı konuşmada, AB'de enerji fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti. Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde enerji fiyatlarının Batı'daki tarifelerden tamamen farklı olduğunu kaydeden Putin, AB ülkelerinin enerji kaynakları için Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinden 10 kat veya daha fazla ödeme yaptığını vurguladı. Düşük enerji tarifelerinin ekonominin gelişmesi için gerekli koşulları sağladığının altını çizen Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde işsizlik oranının yüzde 1'e kadar düştüğünü, AB'de bu oranın 7 kat fazla olduğunu ekledi.
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rusya, ab, vladimir putin, avrasya ekonomik birliği, enerji
rusya, ab, vladimir putin, avrasya ekonomik birliği, enerji

Putin: AB'de enerji fiyatları, Avrasya Ekonomik Birliği'ne kıyasla katbekat yüksek

15:42 09.12.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZONEnerji
Enerji - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZON
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde enerji fiyatlarının AB ülkelerine kıyasla çok daha düşük olduğunu belirtti.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi'ne katılan Putin, yaptığı konuşmada, AB'de enerji fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti.
Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde enerji fiyatlarının Batı'daki tarifelerden tamamen farklı olduğunu kaydeden Putin, AB ülkelerinin enerji kaynakları için Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinden 10 kat veya daha fazla ödeme yaptığını vurguladı.
Düşük enerji tarifelerinin ekonominin gelişmesi için gerekli koşulları sağladığının altını çizen Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde işsizlik oranının yüzde 1'e kadar düştüğünü, AB'de bu oranın 7 kat fazla olduğunu ekledi.
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