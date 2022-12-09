https://sputniknews.com.tr/20221209/putin-abde-enerji-fiyatlari-avrasya-ekonomik-birligine-kiyasla-katbekat-yuksek--1064385886.html

Putin: AB'de enerji fiyatları, Avrasya Ekonomik Birliği'ne kıyasla katbekat yüksek

Putin: AB'de enerji fiyatları, Avrasya Ekonomik Birliği'ne kıyasla katbekat yüksek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde enerji fiyatlarının AB ülkelerine kıyasla çok daha düşük olduğunu belirtti. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T15:42+0300

2022-12-09T15:42+0300

2022-12-09T15:42+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

ab

vladimir putin

avrasya ekonomik birliği

enerji

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi'ne katılan Putin, yaptığı konuşmada, AB'de enerji fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti. Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde enerji fiyatlarının Batı'daki tarifelerden tamamen farklı olduğunu kaydeden Putin, AB ülkelerinin enerji kaynakları için Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinden 10 kat veya daha fazla ödeme yaptığını vurguladı. Düşük enerji tarifelerinin ekonominin gelişmesi için gerekli koşulları sağladığının altını çizen Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde işsizlik oranının yüzde 1'e kadar düştüğünü, AB'de bu oranın 7 kat fazla olduğunu ekledi.

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