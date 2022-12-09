https://sputniknews.com.tr/20221209/putin-abde-enerji-fiyatlari-avrasya-ekonomik-birligine-kiyasla-katbekat-yuksek--1064385886.html
Putin: AB'de enerji fiyatları, Avrasya Ekonomik Birliği'ne kıyasla katbekat yüksek
Putin: AB'de enerji fiyatları, Avrasya Ekonomik Birliği'ne kıyasla katbekat yüksek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde enerji fiyatlarının AB ülkelerine kıyasla çok daha düşük olduğunu belirtti. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T15:42+0300
2022-12-09T15:42+0300
2022-12-09T15:42+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
ab
vladimir putin
avrasya ekonomik birliği
enerji
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi'ne katılan Putin, yaptığı konuşmada, AB'de enerji fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti. Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde enerji fiyatlarının Batı'daki tarifelerden tamamen farklı olduğunu kaydeden Putin, AB ülkelerinin enerji kaynakları için Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinden 10 kat veya daha fazla ödeme yaptığını vurguladı. Düşük enerji tarifelerinin ekonominin gelişmesi için gerekli koşulları sağladığının altını çizen Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde işsizlik oranının yüzde 1'e kadar düştüğünü, AB'de bu oranın 7 kat fazla olduğunu ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ab, vladimir putin, avrasya ekonomik birliği, enerji
rusya, ab, vladimir putin, avrasya ekonomik birliği, enerji
Putin: AB'de enerji fiyatları, Avrasya Ekonomik Birliği'ne kıyasla katbekat yüksek
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde enerji fiyatlarının AB ülkelerine kıyasla çok daha düşük olduğunu belirtti.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi'ne katılan Putin, yaptığı konuşmada, AB'de enerji fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti.
Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde enerji fiyatlarının Batı'daki tarifelerden tamamen farklı olduğunu kaydeden Putin, AB ülkelerinin enerji kaynakları için Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinden 10 kat veya daha fazla ödeme yaptığını vurguladı.
Düşük enerji tarifelerinin ekonominin gelişmesi için gerekli koşulları sağladığının altını çizen Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde işsizlik oranının yüzde 1'e kadar düştüğünü, AB'de bu oranın 7 kat fazla olduğunu ekledi.