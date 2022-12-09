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https://sputniknews.com.tr/20221209/putin-abd-ile-yeni-tutuklu-takasi-yapilmasi-mumkun-1064387846.html
Putin: ABD ile yeni tutuklu takası yapılması mümkün
Putin: ABD ile yeni tutuklu takası yapılması mümkün
Rusya vatandaşı Viktor But ile ABD'li basketbolcu Brittney Griner'in takasının Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) yürüttüğü müzakereler sonucunda... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T16:34+0300
2022-12-09T17:11+0300
dünya
rusya
vladimir putin
viktor but
brittney griner
takas
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, tutuklu takası konusunda FSB ile ABD istihbaratı arasındaki temasların sürdüğünü belirterek olası yeni olası takaslar hakkında "Her şey mümkün" dedi.Putin, "Başka takaslar mümkün mü? Evet, her şey mümkün. Bu, müzakerelerin ve uzlaşma arayışının bir sonucu. Mevcut durumda uzlaşma bulundu ve bu çalışmanın gelecekte devam etmesine karşı değiliz" diye konuştu.'Tavan fiyat uygulayanlara petrol satmayacağız, üretimi kısmayı düşünebiliriz' AB, G7 ülkeleri, Avustralya ve Norveç'in Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasına yanıt veren Putin, söz konusu uygulamayı yürürlüğe koyanlara petrol satmayacaklarını ve petrol üretimini kısma seçeneğini düşünebileceklerini söyledi.Rusya'nın tavan fiyat uygulanması sonrası herhangi bir kaybı olmayacağının altını çizen Putin, bu uygulamaya cevaben atılacak somut adımların birkaç gün içinde ilgili kararnamede kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.Tavan fiyat uygulamasının sadece Rusya'yı değil tüm üreticileri ilgilendirdiğine dikkat çeken Putin, "Neden mi? Çünkü eğer birileri tüketicinin fiyatı belirlemesini kabul ederse, o zaman bu, sektörün çökmesine neden olur, zira tüketici her zaman fiyatın daha düşük olmasında ısrar eder" diye konuştu.Narışkin ve Burns'ün Ankara'daki görüşmesi hakkında: ABD'nin talebiyle yapıldı 14 Kasım'da Ankara'da Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile CIA Direktörü William Burns'ün yaptığı görüşmeye değinen Putin, "SVR ile CIA arasındaki temaslar, bizim inisiyatifimiz değil, ABD tarafının inisiyatifiydi. Başkan Biden önerdi ve gördüğünüz gibi biz de kabul ettik. Görüşmelerden olağanüstü bir şeyler beklemiyorduk ve genel olarak normal iş görüşmesi havasında geçti. Partnerler, temasların sürmesi konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221208/rusya-abd-ile-basketbolcu-griner-ve-rusya-vatandasi-butu-takas-ettik-1064346062.html
https://sputniknews.com.tr/20221208/brent-petrolun-varil-fiyati-7777-dolar-1064333153.html
https://sputniknews.com.tr/20221209/rusya-disisleri-dogruladi-rus-ve-abdli-temsilciler-istanbulda-gorusuyor-1064385978.html
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rusya, vladimir putin, viktor but, brittney griner, takas
rusya, vladimir putin, viktor but, brittney griner, takas

Putin: ABD ile yeni tutuklu takası yapılması mümkün

16:34 09.12.2022 (güncellendi: 17:11 09.12.2022)
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoViktor But- Brittney Griner
Viktor But- Brittney Griner - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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Rusya vatandaşı Viktor But ile ABD'li basketbolcu Brittney Griner'in takasının Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) yürüttüğü müzakereler sonucunda gerçekleştiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yle yeni tutuklu takasları yapılabileceğini ifade etti.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, tutuklu takası konusunda FSB ile ABD istihbaratı arasındaki temasların sürdüğünü belirterek olası yeni olası takaslar hakkında "Her şey mümkün" dedi.
Putin, "Başka takaslar mümkün mü? Evet, her şey mümkün. Bu, müzakerelerin ve uzlaşma arayışının bir sonucu. Mevcut durumda uzlaşma bulundu ve bu çalışmanın gelecekte devam etmesine karşı değiliz" diye konuştu.
Brittney Griner- Viktor But - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
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ABD ve Rusya, basketbolcu Griner'la Rus vatandaşı But'u takas etti
Dün, 16:34

'Tavan fiyat uygulayanlara petrol satmayacağız, üretimi kısmayı düşünebiliriz'

AB, G7 ülkeleri, Avustralya ve Norveç'in Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasına yanıt veren Putin, söz konusu uygulamayı yürürlüğe koyanlara petrol satmayacaklarını ve petrol üretimini kısma seçeneğini düşünebileceklerini söyledi.
Rusya'nın tavan fiyat uygulanması sonrası herhangi bir kaybı olmayacağının altını çizen Putin, bu uygulamaya cevaben atılacak somut adımların birkaç gün içinde ilgili kararnamede kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
Tavan fiyat uygulamasının sadece Rusya'yı değil tüm üreticileri ilgilendirdiğine dikkat çeken Putin, "Neden mi? Çünkü eğer birileri tüketicinin fiyatı belirlemesini kabul ederse, o zaman bu, sektörün çökmesine neden olur, zira tüketici her zaman fiyatın daha düşük olmasında ısrar eder" diye konuştu.
OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
Avrupa'da enerji krizi
Brent petrolün varil fiyatı 77.77 dolar
Dün, 12:52

Narışkin ve Burns'ün Ankara'daki görüşmesi hakkında: ABD'nin talebiyle yapıldı

14 Kasım'da Ankara'da Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile CIA Direktörü William Burns'ün yaptığı görüşmeye değinen Putin, "SVR ile CIA arasındaki temaslar, bizim inisiyatifimiz değil, ABD tarafının inisiyatifiydi. Başkan Biden önerdi ve gördüğünüz gibi biz de kabul ettik. Görüşmelerden olağanüstü bir şeyler beklemiyorduk ve genel olarak normal iş görüşmesi havasında geçti. Partnerler, temasların sürmesi konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.
Rusya - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
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Rusya Dışişleri doğruladı: Rus ve ABD'li temsilciler İstanbul'da görüşüyor
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