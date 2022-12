https://sputniknews.com.tr/20221209/putin-abd-ile-yeni-tutuklu-takasi-yapilmasi-mumkun-1064387846.html

Putin: ABD ile yeni tutuklu takası yapılması mümkün

Putin: ABD ile yeni tutuklu takası yapılması mümkün

Rusya vatandaşı Viktor But ile ABD'li basketbolcu Brittney Griner'in takasının Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) yürüttüğü müzakereler sonucunda... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, tutuklu takası konusunda FSB ile ABD istihbaratı arasındaki temasların sürdüğünü belirterek olası yeni olası takaslar hakkında "Her şey mümkün" dedi.Putin, "Başka takaslar mümkün mü? Evet, her şey mümkün. Bu, müzakerelerin ve uzlaşma arayışının bir sonucu. Mevcut durumda uzlaşma bulundu ve bu çalışmanın gelecekte devam etmesine karşı değiliz" diye konuştu.'Tavan fiyat uygulayanlara petrol satmayacağız, üretimi kısmayı düşünebiliriz' AB, G7 ülkeleri, Avustralya ve Norveç'in Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasına yanıt veren Putin, söz konusu uygulamayı yürürlüğe koyanlara petrol satmayacaklarını ve petrol üretimini kısma seçeneğini düşünebileceklerini söyledi.Rusya'nın tavan fiyat uygulanması sonrası herhangi bir kaybı olmayacağının altını çizen Putin, bu uygulamaya cevaben atılacak somut adımların birkaç gün içinde ilgili kararnamede kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.Tavan fiyat uygulamasının sadece Rusya'yı değil tüm üreticileri ilgilendirdiğine dikkat çeken Putin, "Neden mi? Çünkü eğer birileri tüketicinin fiyatı belirlemesini kabul ederse, o zaman bu, sektörün çökmesine neden olur, zira tüketici her zaman fiyatın daha düşük olmasında ısrar eder" diye konuştu.Narışkin ve Burns'ün Ankara'daki görüşmesi hakkında: ABD'nin talebiyle yapıldı 14 Kasım'da Ankara'da Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile CIA Direktörü William Burns'ün yaptığı görüşmeye değinen Putin, "SVR ile CIA arasındaki temaslar, bizim inisiyatifimiz değil, ABD tarafının inisiyatifiydi. Başkan Biden önerdi ve gördüğünüz gibi biz de kabul ettik. Görüşmelerden olağanüstü bir şeyler beklemiyorduk ve genel olarak normal iş görüşmesi havasında geçti. Partnerler, temasların sürmesi konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

