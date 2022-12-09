Prof. Levent Köker: Pantolon giymek serbesttir diye anayasa maddesi yazıyor muyuz?
© SputnikAtilla Güner'le Akşam Postası
© Sputnik
Cumhur İttifakı’nın Meclis’e sunduğu anayasa değişikliği teklifini, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumlayan Anayasa Hukukçusu Prof. Levent Köker, “Pantolon giymek serbesttir diye anayasa maddesi yazıyor muyuz? Bugünkü durumla bundan 30 sene önceki durumla arasında bir fark yok” dedi
AK Parti başörtüsü konusunda hazırladığı Anayasa değişikliği teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Teklif; AK Parti, MHP ve BBP'nin imzasıyla Meclis'e geldi.
Cumhur İttifakı’nın Meclis’e sunduğu anayasa değişikliği teklifini, Anayasa Hukukçusu Prof. Levent Köker, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumlayadı.
Prof. Köker’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Cumhur İttifakı’nın Meclis’e sunduğu anayasa değişikliği teklifini, Anayasa Hukukçusu Prof. Levent Köker, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumlayadı.
Prof. Köker’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Türkiye’de başörtüsü yasağı ya da kadın giyimiyle ilgili herhangi bir yasaklayıcı bir kural, Cumhuriyet’in ilanından bu yana aslında hukuken olmamıştır. Devrim Kanunları ya da İnkilap Kanunları diye Anayasa’da koruma altına aldığımız kanunlarda kılık ve kıyafetle ilgili düzenlemeler erkek kıyafetiyle ilgili. Kadınların kılık ve kıyafetiyle ilgili herhangi bir yasak, dayatma ya da zorlama olmamıştır. İnsanlar bulundukları çevreye göre giyinme ihtiyacı olur.”
“Bugünkü durumla bundan 30 sene önceki durumla arasında bir fark yok. Yüksek Öğretim Kurumları’nda kılık ve kıyafet serbest. Serbest ise serbesttir. Serbest olan bir şeyin serbest olduğunu tekrar yazmanın hukuken bir anlamı yok. Pantolon giymek serbesttir diye anayasa maddesi yazıyor muyuz? Pantolon giymek ya da giymemek kişilerin tercihine kalmıştır diye anayasa maddesi yazıyor muyuz? Normal şartlarda da başörtüsüyle ilgili de böyle bir ihtiyacın olmaması gerekirdi. Bu ihtiyacı anlayabiliyoruz çünkü Anayasa Mahkemesi kararları var ve bazı rektörlükler ikna odaları kurdular. Kampüs girişlerinde öğrencileri engelliyorlardı. Başörtüsünün üzerine peruk takmak gibi rezillikler yaşandı Türkiye’de. Böyle bir yaşanmışlığın olduğu bir arka plan olduğuna göre bunu anayasaya bu şekilde güvence altına almak gibi bir niyeti politik olarak anlayabiliriz.”
'Ya başka sebeple örtüyorsa?'
“Teklifte “dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesi” çok kritik bir ibare. Bu ibareyi inşallah çıkartırlar. Eğer çıkartmazlarsa başlarına iş açacaklar. İki sebepten dolayı. Birincisi Anayasa Mahkemesi’nin 1989 tarihli kararı var. O kararda Anayasa Mahkemesi diyor ki, ‘dini inancı sebebiyle ibaresi, laik devletin kanununda yer alamaz’ diyor. O yüzden de o kanun maddesini iptal etti. Devlet laikse dini inanç sebebine dayanılarak kanun yapılamaz diyor. Bu Anayasa değişikliği kanun değil. Dolayısıyla kanunla yapılamayacak olan bir şeyi Anayasa ile yapmaya kalkıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi’nin o kararı geçerliyse laik bir devlette dini inancı sebebiyle kanun yapılamaz ama Anayasa yapılabiliyorsa artık Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olduğu da tartışmaya açılmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla bunun Anayasa’ya aykırı bir Anayasa değişikliği şeklinde anlaşılması ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin talep edilmesi de gündeme gelebilir.
İkinci vahim konu, peki dini inancı sebebiyle değil de başka bir sebeple örtüyorsa? Bunu nereden bileceksiniz? ’Dini inancı sebebiyle’ ifadesinin oradan çıkarılması lazım.”
'Kadın erkek evliliğini anayasaya koymak manasız'
“Şu anki yasalarımıza göre evlenme sözleşmenin Türk Medeni Kanunu’na göre bir kadın ve bir erkek tarafından olabileceği açık. Dolayısıyla bunu tekrar Anayasa’ya yazmanın ne manasının olduğunu ben anlayamadım. Bu olacak bir hadise değil ama bunu yapmalarındaki gerekçe daha da vahim çünkü milletin korunmasını, ailenin korunmasıyla eş tutuyor, ailenin korunmasını da cinsiyetler arası birliktelik şeklinde ifade ediyor. İki karşıt cinsiyetin kurduğu bir ailedir bizim kültürümüzde ve inancımızda diyor ve bunu zedeleyen bir olgu olursa bir sapkınlık filan olursa milli varlığımız tehlikeye girer diye böyle bir gerekçe var. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyle başlayan sürecin devamı ve siyasi. Bunun ne Anayasa ne hukuk ne de kanunla herhangi bir alakası yok. Tamamen AK Parti’nin burada gayet despotik ve çağın gerisinde kalan bir siyasi tercihi ve zihniyeti var. Bunu her defasında daha da açık ediyorlar. Bunu da buraya yazmak ihtiyacında hissetmişler. Gerekçe, maddenin kendisinden daha vahim. Gerekçedeki ifadeler demokratik bir hukuk devletinde bir Anayasa maddesinin gerekçesi olamayacak kadar suçlayıcı, toplumun belirli kesimlerini dışlayıcı, sapkınlık ve sapıklık gibi ifadeleri kimin için de kullandığı belli ve olacak bir şey değil. Aynı AK Parti ve aynı genel başkan, başbakan iken İstanbul Sözleşmesi’ni onaylayan cumhurbaşkanı ile birlikte İstanbul Sözleşmesi’ni onaylayan kişiydi. Parti gene aynı partiydi. Aynı tüzel kişilik, on senenin içinde oradan buraya nasıl gelir insan hayretler içerisinde kalıyor.”