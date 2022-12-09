Prof. Levent Köker: Pantolon giymek serbesttir diye anayasa maddesi yazıyor muyuz?

“Şu anki yasalarımıza göre evlenme sözleşmenin Türk Medeni Kanunu’na göre bir kadın ve bir erkek tarafından olabileceği açık. Dolayısıyla bunu tekrar Anayasa’ya yazmanın ne manasının olduğunu ben anlayamadım. Bu olacak bir hadise değil ama bunu yapmalarındaki gerekçe daha da vahim çünkü milletin korunmasını, ailenin korunmasıyla eş tutuyor, ailenin korunmasını da cinsiyetler arası birliktelik şeklinde ifade ediyor. İki karşıt cinsiyetin kurduğu bir ailedir bizim kültürümüzde ve inancımızda diyor ve bunu zedeleyen bir olgu olursa bir sapkınlık filan olursa milli varlığımız tehlikeye girer diye böyle bir gerekçe var. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyle başlayan sürecin devamı ve siyasi. Bunun ne Anayasa ne hukuk ne de kanunla herhangi bir alakası yok. Tamamen AK Parti’nin burada gayet despotik ve çağın gerisinde kalan bir siyasi tercihi ve zihniyeti var. Bunu her defasında daha da açık ediyorlar. Bunu da buraya yazmak ihtiyacında hissetmişler. Gerekçe, maddenin kendisinden daha vahim. Gerekçedeki ifadeler demokratik bir hukuk devletinde bir Anayasa maddesinin gerekçesi olamayacak kadar suçlayıcı, toplumun belirli kesimlerini dışlayıcı, sapkınlık ve sapıklık gibi ifadeleri kimin için de kullandığı belli ve olacak bir şey değil. Aynı AK Parti ve aynı genel başkan, başbakan iken İstanbul Sözleşmesi’ni onaylayan cumhurbaşkanı ile birlikte İstanbul Sözleşmesi’ni onaylayan kişiydi. Parti gene aynı partiydi. Aynı tüzel kişilik, on senenin içinde oradan buraya nasıl gelir insan hayretler içerisinde kalıyor.”