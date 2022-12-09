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Milli Savunma Bakanı Akar: Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları hezeyandır
Milli Savunma Bakanı Akar: Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları hezeyandır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Terör örgütlerine adeta solunum cihazı bırakmak isteyenlerin kimyasal silah kullandığını iddiaları hezeyandır. Yurtdışında... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T23:29+0300
2022-12-09T23:29+0300
politika
hulusi akar
kimyasal silah
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TBMM Genel Kurulunda Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman ile Milli Savunma bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı sunumda hudut güvenliğine ilişkin olarak, kimyasal silah kullanıldığı iddialarına cevap verdi. Akar, “Terör örgütlerine adeta solunum cihazı bırakmak isteyenlerin kimyasal silah kullandığını iddiaları hezeyandır. Yurtdışında çamur at izi kalsın anlayışıdır. TSK’da kimyasal kullanılmamaktadır, envanterde kimyasal mühimmat bulunmamaktadır. Buna rağmen aynı iddialar dillendiriyorlar. Göz yaşartıcı mühimmatların insan hayatını kurtarmada kullanabileceği bilinmektedir” diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önyargılı ve kara yapıcı söylemler var. Hüküm veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor deniliyor. 24 Kasım'da bir heyet teşkil ettik. Gitti incelemeleri ölçümlerini yaptı. Verileri Sağlık Bakanlığı laboratuvarına verdiler. Bunların hiçbirinde kimyasal olmadığı raporu elimizde" ifadelerini kullandı. Pençe Kılıç Harekatı’na ilişkin bilgi veren Bakan Akar, “Teröristler için tek yol adalete teslim olmaktır. Son dönemin en kapsamlı hava operasyonları icra edilmektedir. Harekette terör hedefleri ateş altına alınmış, aralarında örgütün sözde yöneticilerinin de bulunduğu tespit edilen 364 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin masum insanlarının kanını hiçbir zaman yanına bırakmadık bırakmayacağız teröristlerin hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz” dedi.'Yunanistan gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor' Yunanistan ile ilgili son dönemde artan gerginlikler ile ilgili Akar şunları kaydetti:
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hulusi akar, kimyasal silah, tbmm
hulusi akar, kimyasal silah, tbmm

Milli Savunma Bakanı Akar: Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları hezeyandır

23:29 09.12.2022
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Terör örgütlerine adeta solunum cihazı bırakmak isteyenlerin kimyasal silah kullandığını iddiaları hezeyandır. Yurtdışında çamur at izi kalsın anlayışıdır. TSK’da kimyasal kullanılmamaktadır, envanterde kimyasal mühimmat bulunmamaktadır" dedi.
TBMM Genel Kurulunda Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman ile Milli Savunma bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı sunumda hudut güvenliğine ilişkin olarak, kimyasal silah kullanıldığı iddialarına cevap verdi.

Akar, “Terör örgütlerine adeta solunum cihazı bırakmak isteyenlerin kimyasal silah kullandığını iddiaları hezeyandır. Yurtdışında çamur at izi kalsın anlayışıdır. TSK’da kimyasal kullanılmamaktadır, envanterde kimyasal mühimmat bulunmamaktadır. Buna rağmen aynı iddialar dillendiriyorlar. Göz yaşartıcı mühimmatların insan hayatını kurtarmada kullanabileceği bilinmektedir” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önyargılı ve kara yapıcı söylemler var. Hüküm veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor deniliyor. 24 Kasım'da bir heyet teşkil ettik. Gitti incelemeleri ölçümlerini yaptı. Verileri Sağlık Bakanlığı laboratuvarına verdiler. Bunların hiçbirinde kimyasal olmadığı raporu elimizde" ifadelerini kullandı.

Pençe Kılıç Harekatı’na ilişkin bilgi veren Bakan Akar, “Teröristler için tek yol adalete teslim olmaktır. Son dönemin en kapsamlı hava operasyonları icra edilmektedir. Harekette terör hedefleri ateş altına alınmış, aralarında örgütün sözde yöneticilerinin de bulunduğu tespit edilen 364 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin masum insanlarının kanını hiçbir zaman yanına bırakmadık bırakmayacağız teröristlerin hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz” dedi.

'Yunanistan gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor'

Yunanistan ile ilgili son dönemde artan gerginlikler ile ilgili Akar şunları kaydetti:

"Yunanistan gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor. Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askeri şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. Samimi temennimiz Ege ve Akdeniz’in, dostluk denizi olmasıdır."

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