https://sputniknews.com.tr/20221209/milli-egitim-bakani-ozer-kadinlarin-dual-mesleki-egitimdeki-payi-yaklasik-15-kat-artti-1064362475.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Kadınların dual mesleki eğitimdeki payı yaklaşık 15 kat arttı

Milli Eğitim Bakanı Özer: Kadınların dual mesleki eğitimdeki payı yaklaşık 15 kat arttı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris'teki OECD Eğitim Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen 'Eğitim Hayatını Çalışma Hayatı ile Uyumlu Hale Getirmek'... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T00:05+0300

2022-12-09T00:05+0300

2022-12-09T00:14+0300

mahmut özer

kadın

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Fransa’nın başkenti Paris'teki OECD Eğitim Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen programlar kapsamında "Eğitim Hayatını Çalışma Hayatı ile Uyumlu Hale Getirmek" temalı oturumda Türkiye'nin mesleki eğitim alanında gerçekleştirdiği dönüşümleri paylaştı. Bakan Özer, konuşmasında mesleki eğitimin sadece eğitim çağ nüfusu için değil, eğitim çağ nüfusu dışındaki yetişkinlerin de iş gücü piyasasına entegrasyonunda ve özellikle mültecilerin entegrasyonunda çok önemli bir işlev gördüğünü söyledi. Türkiye olarak son yıllarda mesleki eğitimin güçlendirilmesiyle ilgili çok önemli projeler hayata geçirdiklerini aktaran Özer, "Bizde mesleki eğitim; okul temelli meslek lisesi olarak veriliyor. Bir de Almanya'daki gibi dual mesleki eğitim var; yani haftada bir gün okulda, diğer günler gerçek iş ortamlarındaki mesleki eğitim merkezlerinde eğitime devam ediliyor. Bizim özellikle meslek liseleriyle yaptığımız en önemli hamleler, süreçlerin tamamına sektörün dahil edilmesi oldu. Sektör dahil edildikten sonra tüm müfredatı güncelledik ve özellikle mesleğe özgü, akademik ve jenerik becerilere çok fazla ağırlık veren yeni bir mesleki eğitim inşasına geçiş yaptık. Bu süreç gerçekten akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitime doğru kaymasında çok önemli bir işlev gördü. Aynı zamanda yaparak/yaşayarak öğrenmeyi merkeze koymakla meslek eğitimi çok daha iyi noktaya taşıdık" dedi. Türkiye'de mesleki eğitim tarihinde ilk kez mesleki eğitimi AR-GE merkezleriyle, fikri mülkiyet ve sınai haklarla buluşturma imkanına kavuşturduklarını vurgulayan Özer, "Artık meslek liselerinde marka, patent, faydalı model, tasarım gibi fikri mülkiyetle ilgili ürünlerin inovatif yaklaşımla geliştirilmesi ve tesciliyle ilgili süreçler, çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başladı. Meslek liseleri özellikle yaptıkları ürünlerle sadece bir mesleki eğitim olarak değil, aynı zamanda toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da çok önemli boşlukları doldurmaya başladılar. Meslek liselerinin özellikle Covid-19 salgını sürecinde toplumun ihtiyaç duyduğu maske ve dezenfektandan solunum cihazına, maske makinesine kadar çok sayıda ürün üreterek ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılmasında çok büyük katkıları oldu" dedi. 'Eğitim merkezlerine kayıtlı dual mesleki eğitimdeki öğrenci sayısını 159 binden 1 milyon 151 bine çıkardık'Türkiye'nin mesleki eğitimdeki en önemli kırılma noktasının dual mesleki eğitimde gerçekleştiğine dikkati çeken Özer, "2021 yılının sonunda hem işverenler için hem de gençler için çok cazip mekanizma oluşturan yeni bir kanuni düzenlemeye gittik. Bu kanuni düzenlemeden sonra Türkiye'de bir yıl gibi kısa sürede mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı dual mesleki eğitimdeki öğrenci sayısını 159 binden 1 milyon 151 bine çıkardık" dedi. Türkiye'de mesleki eğitim merkezlerinde ortaokul mezunu olmanın yeterli olduğunu hatırlatan Bakan Özer, "Herhangi bir yaş sınırlaması yok. Dolayısıyla özellikle ne eğitimde ne de istihdamda olan yetişkinlerin mesleki eğitim yoluyla hayata bağlanmalarında çok önemli bir fırsat da ortaya çıkmış oldu” dedi. "Gelinen noktada, 159 binden 1 milyon 150 bine çıkan mesleki eğitimdeki öğrenci sayısını görüyoruz ki yüzde 55'i 18 yaşının üzerinde" ifadelerini kullanan Özer, dolayısıyla OECD ülkelerin özellikle eğitim ve iş gücü piyasasındaki geçişkenliğin performansını ölçmede kullandığı NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) oranında Türkiye'de 2022 yılı için çok önemli iyileştirmelere yol açtıklarını belirtti. Özer, "Türkiye'nin bu oranı OECD ortalamasının yaklaşık iki kat olmasına rağmen özellikle mesleki eğitim merkezlerinin bu şekilde güçlenmesi, Türkiye'nin ne eğitimde ne istihdamda olan yetişkinlerin eğitim süreçlerinde mesleki eğitim yoluyla entegrasyonda çok önemli mesafe almasına yol açtı" ifadelerini kullandı.'Kadınların dual mesleki eğitimdeki payı yaklaşık 15 kat arttı'Burada en önemli kazançlardan birinin de kadın istihdamında açılımın sağlanmasıyla ilgili olduğunu kaydeden Özer, "Kadınların mesleki eğitim merkezlerindeki, yani dual mesleki eğitimdeki payı, bir yıl gibi kısa sürede yaklaşık 15 kat arttı. Dolayısıyla artık özellikle ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların mesleki eğitim yoluyla iş gücü piyasasına entegrasyonunda çok önemli bir avantaj sağlanmış oldu" dedi. 'Şu anda Türkiye en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan ülke konumunda'Türkiye’nin göçmenlerle ilgili çok önemli bir yük taşıdığına dikkat çeken Özer, “2011'de Suriye'deki iç savaşın başlamasından sonra Suriyelilerin Türkiye'ye akınıyla, şu anda Türkiye en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan ülke konumunda. Yaklaşık 4 milyon Suriyeli var ve bunların yaklaşık 1 milyonu eğitim çağı nüfusunda olduğu için Türkiye'nin eğitim hizmetinden yararlanıyorlar ama geri kalan Suriyelilerin de iş gücü piyasasına entegrasyonunda mesleki eğitim merkezlerini ve mesleki eğitimi çok önemli enstrüman olarak kullanıyoruz. Böylece toplumun, özellikle mülteciler bağlamında da çok daha kapsayıcı bir aşamaya geçmesinde, mesleki eğitimi çok başarılı bir enstrüman olarak kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dolayısıyla mesleki eğitimdeki son bir iki yıl içindeki bu büyük dönüşüm, hem Türkiye'nin ortaöğretim sisteminin güçlenmesinde hem de eğitimde kapsayıcılığın ve eşitliğin artmasında çok önemli işlev gördü. Aynı zamanda istihdamdaki dezavantajların ortadan kaldırılmasında çok önemli bir katkı sağladı" şeklinde konuştu.

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mahmut özer, kadın