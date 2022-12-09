https://sputniknews.com.tr/20221209/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-ab-her-turlu-santaja-basvuruyor-1064390741.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB her türlü şantaja başvuruyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB her türlü şantaja başvuruyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB'nin her türlü şantaja başvurduğunu belirterek, Macaristan’ın Brüksel'den gelecek ciddi saldırılara hazır olması... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T18:12+0300

2022-12-09T18:12+0300

2022-12-09T18:12+0300

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macaristan

peter szijjarto

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel ve ‘uluslararası liberal propaganda makinesinin’ şantaj araçlarını kullanmada kural tanımadığını ve Budapeşte'ye karşı her türlü şantaja başvurduğu için Macaristan’ın Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek ciddi saldırılara hazır olması gerektiğini söyledi.Sivil Dayanışma Forumu'nda konuşan Szijjarto, “Artık Brüksel'in Macaristan ile ilgili olarak başvurmayacağı bir şantaj türü yok. Hep saldırıya uğradık, şiddetle saldırıya uğradık ama sonunda hep haklı olduğumuz ortaya çıktı. Ve önümüzdeki süreçte, elbette, gelecekteki ciddi saldırılara hazırlanmamız gerekiyor” dedi.Szijjarto, Brüksel ve ‘uluslararası liberal propaganda makinesinin’ şantaj araçlarını kullanmada hiç bir kural tanımadığını belirterek, “Parasal şantaj, siyasi şantaj, sahte bilgiler ve yalanların yayılması hepsi sırada” diye konuştu.Macar bakan, son 12 yılda, Budapeşte'nin kriz karşıtı politikasının hiçbir zaman Avrupa Birliği'nin ‘trendi’ olmadığını, ancak her zaman başarılı olduğunu vurgulayarak, “Macaristan’dan göçmenleri kabul etmesi istendiğinde, güney sınırına duvar inşa ettik. AB, Batı yapımı ilaçları beklerken Rusya ve Çin'den Kovid-19 aşıları satın aldık ve şu anda Ukrayna sorununda barışçıl bir çözümü savunuyoruz” ifadelerini kullandı.Szijjarto ayrıca Macaristan'ın amacının, Avrupa'da benzeri görülmemiş oranlarda bir enerji krizi ortaya çıkarken, ekonomik durgunluktan kaçınmak olduğunu kaydetti.

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