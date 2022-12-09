https://sputniknews.com.tr/20221209/kuzey-kore-ilk-kez-bir-guney-kore-futbol-macini-yayinladi-dunya-kupasindan-elenislerini-izlettiler-1064383845.html

Kuzey Kore ilk kez bir Güney Kore futbol maçını yayınladı: Dünya Kupası'ndan elenişlerini izlettiler

Kuzey Kore ilk kez bir Güney Kore futbol maçını yayınladı: Dünya Kupası'ndan elenişlerini izlettiler

Kuzey Kore devlet televizyon kanalı tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Güney Kore'nin Dünya Kupası maçını izleyicileriyle buluşturdu. Ancak televizyonda... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T14:43+0300

2022-12-09T14:43+0300

2022-12-09T14:46+0300

dünya

güney kore

kuzey kore

brezilya

katar

2022 dünya kupası

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Güney Kore'nin Brezilya ile karşı karşıya geldiği Dünya Kupası maçından iki gün sonra, Kuzey Kore devlet televizyon kanalı beklenmedik bir adıma imza attı. Kanal, Güney Koreli ekibin pazartesi günü Brezilya'ya 4-1 mağlup olmasıyla sonuçlanan maçı çarşamba günü ekranlarına taşıdı.'Kore Cumhuriyeti' adıyla Güney Kore'yi turnuvada temsil eden milli takımın oyuncularının isimleri dahi maçın başlangıcında tek tek sayıldı. Söz konusu detay da, Güney Kore vatandaşı herhangi bir spor etkinliğine Kuzey Kore televizyonlarında yer verilmiyor olmasından dolayı şaşırttı.'Elendikleri maçın yayınlanması tesadüf değil'Kore Merkez Televizyonu (KCTV), resmi adı 'Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti' olan Kuzey Kore'nin resmi devlet kanalı olarak faaliyet yürütüyor. Dünya Kupası maçlarının hemen hepsini yayınlayan televizyon, söz konusu Brezilya maçına kadar hiçbir Güney Kore maçını izleyicileriyle paylaşmamıştı.KCTV'nin bir veya iki günlük gecikme olsa dahi Güney Kore hariç hemen tüm maçları aktif olarak yayınladığını söyleyen Stimson Center üyesi Martyn Williams, "Gösterilen tek Güney Kore maçının, Güney Koreli ekibin Dünya Kupası'ndan elendiği maç olması kesinlikle tesadüf değil" dedi.Kuzey Kore devlet televizyonu, 2014 ve 2018 Dünya Kupaları'nda da Güney Kore ve Japonya milli maçlarını yayınlamamıştı.Maçta alışılmadık bir diğer durum da, reklamların devlet tarafından sansürlenmemesiydi. Zira bu, Kuzey Koreli izleyicilerin Coca-Cola ve diğer batılı tüketici markalarının reklamlarını görebileceği anlamına geliyordu. FIFA'nın açıklamasına göre Kuzey Kore, 2014'teki Brezilya Dünya Kupası'nda oynanan tüm maçları Güney Koreli televizyonlar üzerinden yayınlamış ancak televizyon logolarını bulanıklaştırmıştı. Ancak bu kez KCTV, Güney Kore televizyon logosunu da açık bir şekilde gösterdi.

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güney kore, kuzey kore, brezilya, katar, 2022 dünya kupası