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https://sputniknews.com.tr/20221209/komsusunu-canli-canli-yakarak-olduren-anaokulu-ogretmeni-muebbet-hapis-cezasina-carptirildi-1064384386.html
Komşusunu canlı canlı yakarak öldüren anaokulu öğretmeni müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Komşusunu canlı canlı yakarak öldüren anaokulu öğretmeni müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Bağcılar'da komşusunun bileziklerini yağmalamak için canlı canlı yakıp ölmesine neden olan anaokulu öğretmeni müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Oğlu kararın... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T15:00+0300
2022-12-09T15:00+0300
yaşam
bağcılar
öğretmen
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Bağcılar’da altın bileziklerini yağmalamak istediği komşusunu önce tülbent ile boğduğu, ardından üzerine yanıcı madde dökerek canlı canlı yakıp ölmesine neden olan anaokulu öğretmeni Gözde Aytar hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.Bağcılar'da 25 Nisan 2021 tarihinde altın bileziklerini yağmalamak istediği 71 yaşındaki komşusu Gülcemal Coşar'ı önce tülbent ile boğduğu, ardından üzerine yanıcı madde dökerek canlı canlı yakıp ölmesine neden olan anaokulu öğretmeni Gözde Aytar’ın yargılandığı davada mahkeme kararı açıklandı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gözde Aytar hazır bulundu. Duruşmaya Gülcemeal Çoşar’ın oğlu İbrahim Kerem Coşar, kızı Dilek Kurt ve taraf avukatları katıldı.Suçunu inkar ettiSon sözü sorulan sanık Gözde Aytar, “35 yaşındayım. Haberlere, gazetelere çıktım. Bana soğukkanlı denildi. Ben 400’den fazla çocukla çalıştım. Annem babam sağlıkçı. Maktulde darp izi yoktur. Başından beri dürüstüm. Ben yapmadım. Doğru bir tanedir. Yalancılarla ileride adalet önünde hesaplaşacağız” şeklide konuştu.Mahkeme, sanığı ‘eziyet çektirerek ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Mahkeme heyet, takdiri indirim uyguladığı cezayı müebbet hapse çevirdi. Mahkeme, sanığı ayrıca nitelikli yağma suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.Kararın açıklanmasının ardından ölen Gülcemal Coşar’ın oğlu İbrahim Kerem Coşar salondan çıkarken sanığa doğru "Ömrün uzun olsun. Vicdan azabıyla bir ömür yaşa, gün yüzü görme” dedi. Coşar salondan çıktıktan sonra “Annem artık rahat uyuyacak’ diyerek bağırdı.
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bağcılar, öğretmen
bağcılar, öğretmen

Komşusunu canlı canlı yakarak öldüren anaokulu öğretmeni müebbet hapis cezasına çarptırıldı

15:00 09.12.2022
© AAyargı
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AA
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Bağcılar'da komşusunun bileziklerini yağmalamak için canlı canlı yakıp ölmesine neden olan anaokulu öğretmeni müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Oğlu kararın açıklanmasının ardından sanığa, "Ömrün uzun olsun. Vicdan azabıyla bir ömür yaşa, gün yüzü görme" dedi.
Bağcılar’da altın bileziklerini yağmalamak istediği komşusunu önce tülbent ile boğduğu, ardından üzerine yanıcı madde dökerek canlı canlı yakıp ölmesine neden olan anaokulu öğretmeni Gözde Aytar hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Bağcılar'da 25 Nisan 2021 tarihinde altın bileziklerini yağmalamak istediği 71 yaşındaki komşusu Gülcemal Coşar'ı önce tülbent ile boğduğu, ardından üzerine yanıcı madde dökerek canlı canlı yakıp ölmesine neden olan anaokulu öğretmeni Gözde Aytar’ın yargılandığı davada mahkeme kararı açıklandı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gözde Aytar hazır bulundu. Duruşmaya Gülcemeal Çoşar’ın oğlu İbrahim Kerem Coşar, kızı Dilek Kurt ve taraf avukatları katıldı.

Suçunu inkar etti

Son sözü sorulan sanık Gözde Aytar, “35 yaşındayım. Haberlere, gazetelere çıktım. Bana soğukkanlı denildi. Ben 400’den fazla çocukla çalıştım. Annem babam sağlıkçı. Maktulde darp izi yoktur. Başından beri dürüstüm. Ben yapmadım. Doğru bir tanedir. Yalancılarla ileride adalet önünde hesaplaşacağız” şeklide konuştu.
Mahkeme, sanığı ‘eziyet çektirerek ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Mahkeme heyet, takdiri indirim uyguladığı cezayı müebbet hapse çevirdi. Mahkeme, sanığı ayrıca nitelikli yağma suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kararın açıklanmasının ardından ölen Gülcemal Coşar’ın oğlu İbrahim Kerem Coşar salondan çıkarken sanığa doğru "Ömrün uzun olsun. Vicdan azabıyla bir ömür yaşa, gün yüzü görme” dedi. Coşar salondan çıktıktan sonra “Annem artık rahat uyuyacak’ diyerek bağırdı.
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