https://sputniknews.com.tr/20221209/kik-cin-zirvesinde-1967-sinirlarinda-bagimsiz-bir-filistin-devletinin-kurulmasina-destek-cikti-1064394926.html

KİK-Çin Zirvesi'nde, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına destek çıktı

KİK-Çin Zirvesi'nde, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına destek çıktı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)-Çin Zirvesi'nde, 1967 sınırlarında iki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T21:45+0300

2022-12-09T21:45+0300

2022-12-09T21:45+0300

dünya

çin

körfez işbirliği konseyi (kik)

arap birliği

filistin

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Körfez-Çin İşbirliği ve Kalkınma Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan bildirgede, Körfez ülkeleri ile İran arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve içişlerine karışmama ilkesine uygun alarak yürütülmesi gereğine işaret edildi.Bildirgede, BM kararları ve Arap Barış Girişimi uyarınca 1967 sınırlarında iki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurularak, Filistin sorununda adil bir çözüme ulaşılması gerektiği belirtildi.Ayrıca İsrail'in yerleşim yerlerinin durdurulmasının yanı sıra Kudüs kentindeki tarihi statükoya ve kutsallara saygı duymanın önemi ifade edildi.Liderlerden işbirliğinin önemine vurguKİK ile Çin arasındaki mevcut stratejik ortaklığı güçlendirme konusunda mutabakata varıldığına dikkat çekilen bildirgede, bunu başarmak için önümüzdeki dönem, 2023-2027 yılları için ortak eylem planının onaylandığı aktarıldı.Bildirgede, liderlerin, ortak endişe duyulan konuları tartışmak, bunlarla ilgili pozisyonları koordine etmek, uluslararası ekonomik toparlanma çabalarını desteklemek ve Kovid-19 salgınının ve diğer zorlukların olumsuz ekonomik etkilerini ele almak için her düzeyde iki taraf arasındaki stratejik diyalogun sürdürülmesine karar verdiği ifade edildi.Zirvede, tedarik zincirlerinin esnekliği ile gıda ve enerji kaynaklarının güvenliğini sağlamak için çalışma ve temiz enerji kaynakları ve teknolojilerinin geliştirilmesinde işbirliği ilişkileri kurmaya çalışma, en çok ihtiyaç duyan ülkelere yardım etme ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunma konusunda uzlaşıldığı belirtildi.Bildirgede ayrıca liderlerin, aralarındaki serbest ticaret müzakerelerinin en kısa sürede tamamlanması da dahil olmak üzere her iki tarafın ortak çıkarları doğrultusunda enerji, ticaret, yatırım, finans, sanayi, ileri teknoloji, uzay ve sağlık alanlarında iş birliğini derinleştirmeye devam etmenin önemini vurguladığı kaydedildi.Bölgesel ve uluslararası güvenliği korumak için Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın desteklendiği, Körfez bölgesinde kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ve İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğinin sağlanması gereği ifade edilen bildirgede, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile tam işbirliği yapması konusundaki çağrısı yinelendi.Yemen Başkanlık Konseyi'ne destekBildirgede ayrıca liderlerin, Yemen Cumhurbaşkanı Reşad el-Alimi başkanlığındaki Yemen Başkanlık Konseyi’ne desteklerini yineleyerek, Körfez girişimi ve uygulama mekanizmasına, kapsamlı ulusal diyalogun sonuçlarına ve 2216 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak siyasi bir çözüme ulaşmayı umdukları vurgulandı.Yemenli taraflara derhal BM nezaretinde doğrudan müzakerelere başlama, ateşkesin sürdürülmesine uyma ve Yemen halkının insani yardım ve kalkınma ihtiyaçlarını destekleme çağrısı yapılan bildirgede, tüm ülkeler, bu eylemlerle mücadele etmek için işbirliği yapmaya, ayrıca 2216 ve 2624 sayılı Güvenlik Konseyi kararlarında öngörülen silah ambargosuna uymaya davet edildi.Katar'a FIFA Dünya Kupası övgüsüBildirgede, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmadaki başarısına, iyi organizasyonuna, kültürel mirası üzerindeki olumlu etkilerine ve dünya halkları arasındaki kültürel ve entelektüel yakınlaşmaya sağladığı katkıya övgüde bulunarak, ülkeye yönelik taraflı medya kampanyalarının da kınandığı belirtildi.Son olarak bildirgede, zirveye katılan tüm ülkeler, canın ve malın korunmasını sağlamak için uluslararası hukuk ve BM Tüzüğü uyarınca Ukrayna'daki krizi yatıştırmaya ve siyasi bir çözüm bulmaya yönelik tüm uluslararası çabaları destekleyen konumlarını teyit etti.Ayrıca bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı sağlamanın önemine işaret edildi.

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