https://sputniknews.com.tr/20221209/katar-dunya-kupasi-ceosundan-isci-olumu-elestirilerine-yanit-olum-de-hayatin-bir-parcasi-1064377177.html
Katar Dünya Kupası CEO'sundan işçi ölümü eleştirilerine yanıt: Ölüm de hayatın bir parçası
Katar Dünya Kupası CEO'sundan işçi ölümü eleştirilerine yanıt: Ölüm de hayatın bir parçası
FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar iş güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldığı için işçi ölümleriyle eleştirilirken, Kupa'nın İcra Kurulu... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T12:43+0300
2022-12-09T12:43+0300
2022-12-09T12:48+0300
spor
katar
2022 dünya kupası
2022 fifa dünya kupası
iş güvenliği
işçi ölümü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1064377031_0:393:2940:2047_1920x0_80_0_0_31f3d1962c0b05b1863e16e0b5ad490f.jpg
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapcağının belli olmasından itibaren turnuva için sıkı bir hazırlığa girişen Katar, bir süredir iş güvenliğini sağlayamamakla ve rekor seviyede işçi ölümlerine yol açmakla eleştiriliyor.Son olarak Alex isimli bir Filipinli işçinin Katar'daki bir eğitim sahasında hayatını kaybetmesinin ardından iş güvenliğine ilişkin sorular yöneltilen 2022 Katar Dünya Kupası İcra Kurulu Başkanı (CEO) Nasır el Khater, Filipinli işçinin yaşamını yitirdiğini doğrulayarak, şu ifadeleri kullandı:İşçinin ailesine taziye dileklerini ileten el Khater, olayın nasıl meydana geldiğine dair detay vermedi. Ancak medyaya yansıyan haberlere göre Alex isimli işçi, bir forkliftin yanında yürürken rampadan kayarak betona düştü. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiye müdahale etse de Alex'i kurtaramadı.Katarlı yetkililer Alex'in ölümünde iş güvenliği ihmalinin olup olmadığına dair bir soruşturma başlattıklarını açıkladı.Batı medyasına göre Katar'daki Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında şimdiye dek yaklaşık 6 bin 500 göçmen işçinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Katarlı yetkililer ise bu sayının 400 ila 500 civarında olduğunu ileri sürüyor.Filipinli işçinin ölümünden sonra bir Katarlı hükümet yetkilisi, "Soruşturmada elde edilen bilgilere göre güvenlik protokollerine uyulmamış. Şirkete karşı hukuki süreç başlatılacak ve ağır cezalar uygulanacak" demişti.
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1064377031_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_eceeb80142c1d44fbfdac0f0c88139d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
katar, 2022 dünya kupası, 2022 fifa dünya kupası, iş güvenliği, işçi ölümü
katar, 2022 dünya kupası, 2022 fifa dünya kupası, iş güvenliği, işçi ölümü
Katar Dünya Kupası CEO'sundan işçi ölümü eleştirilerine yanıt: Ölüm de hayatın bir parçası
12:43 09.12.2022 (güncellendi: 12:48 09.12.2022) Abone ol
FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar iş güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldığı için işçi ölümleriyle eleştirilirken, Kupa'nın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Nasır el Khater'dan "Ölüm de hayatın bir parçası" açıklaması geldi.
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapcağının belli olmasından itibaren turnuva için sıkı bir hazırlığa girişen Katar, bir süredir iş güvenliğini sağlayamamakla ve rekor seviyede işçi ölümlerine yol açmakla eleştiriliyor.
Son olarak Alex isimli bir Filipinli işçinin Katar'daki bir eğitim sahasında hayatını kaybetmesinin ardından iş güvenliğine ilişkin sorular yöneltilen 2022 Katar Dünya Kupası İcra Kurulu Başkanı (CEO) Nasır el Khater, Filipinli işçinin yaşamını yitirdiğini doğrulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Ölüm de hayatın bir parçası. Sizi işte de yakalayabilir, uykunuzda da. Dünya Kupası'nın tam ortasındayız ve başarılı bir organizasyon yürütüyoruz. Yine de hakkında konuşmak istediğiniz şey bu mu?"
İşçinin ailesine taziye dileklerini ileten el Khater, olayın nasıl meydana geldiğine dair detay vermedi. Ancak medyaya yansıyan haberlere göre Alex isimli işçi, bir forkliftin yanında yürürken rampadan kayarak betona düştü. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiye müdahale etse de Alex'i kurtaramadı.
Katarlı yetkililer Alex'in ölümünde iş güvenliği ihmalinin olup olmadığına dair bir soruşturma başlattıklarını açıkladı.
Batı medyasına göre Katar'daki Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında şimdiye dek yaklaşık 6 bin 500 göçmen işçinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Katarlı yetkililer ise bu sayının 400 ila 500 civarında olduğunu ileri sürüyor.
Filipinli işçinin ölümünden sonra bir Katarlı hükümet yetkilisi, "Soruşturmada elde edilen bilgilere göre güvenlik protokollerine uyulmamış. Şirkete karşı hukuki süreç başlatılacak ve ağır cezalar uygulanacak" demişti.