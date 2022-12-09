https://sputniknews.com.tr/20221209/katar-dunya-kupasi-ceosundan-isci-olumu-elestirilerine-yanit-olum-de-hayatin-bir-parcasi-1064377177.html

Katar Dünya Kupası CEO'sundan işçi ölümü eleştirilerine yanıt: Ölüm de hayatın bir parçası

Katar Dünya Kupası CEO'sundan işçi ölümü eleştirilerine yanıt: Ölüm de hayatın bir parçası

FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar iş güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldığı için işçi ölümleriyle eleştirilirken, Kupa'nın İcra Kurulu... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T12:43+0300

2022-12-09T12:43+0300

2022-12-09T12:48+0300

spor

katar

2022 dünya kupası

2022 fifa dünya kupası

iş güvenliği

işçi ölümü

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Dünya Kupası'na ev sahipliği yapcağının belli olmasından itibaren turnuva için sıkı bir hazırlığa girişen Katar, bir süredir iş güvenliğini sağlayamamakla ve rekor seviyede işçi ölümlerine yol açmakla eleştiriliyor.Son olarak Alex isimli bir Filipinli işçinin Katar'daki bir eğitim sahasında hayatını kaybetmesinin ardından iş güvenliğine ilişkin sorular yöneltilen 2022 Katar Dünya Kupası İcra Kurulu Başkanı (CEO) Nasır el Khater, Filipinli işçinin yaşamını yitirdiğini doğrulayarak, şu ifadeleri kullandı:İşçinin ailesine taziye dileklerini ileten el Khater, olayın nasıl meydana geldiğine dair detay vermedi. Ancak medyaya yansıyan haberlere göre Alex isimli işçi, bir forkliftin yanında yürürken rampadan kayarak betona düştü. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiye müdahale etse de Alex'i kurtaramadı.Katarlı yetkililer Alex'in ölümünde iş güvenliği ihmalinin olup olmadığına dair bir soruşturma başlattıklarını açıkladı.Batı medyasına göre Katar'daki Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında şimdiye dek yaklaşık 6 bin 500 göçmen işçinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Katarlı yetkililer ise bu sayının 400 ila 500 civarında olduğunu ileri sürüyor.Filipinli işçinin ölümünden sonra bir Katarlı hükümet yetkilisi, "Soruşturmada elde edilen bilgilere göre güvenlik protokollerine uyulmamış. Şirkete karşı hukuki süreç başlatılacak ve ağır cezalar uygulanacak" demişti.

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katar, 2022 dünya kupası, 2022 fifa dünya kupası, iş güvenliği, işçi ölümü