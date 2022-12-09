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https://sputniknews.com.tr/20221209/karamollaoglundan-gumusel-yorumu-gundemde-tutulmamasini-arzu-ederim-aile-rahatsiz-oluyor-1064368453.html
Karamollaoğlu'ndan, Gümüşel yorumu: Gündemde tutulmamasını arzu ederim, aile rahatsız oluyor
Karamollaoğlu'ndan, Gümüşel yorumu: Gündemde tutulmamasını arzu ederim, aile rahatsız oluyor
İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara maruz bıraktığı iddialarına... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T07:52+0300
2022-12-09T07:52+0300
türkiye
saadet partisi
temel karamollaoğlu
çocuk istismarı
çocuklara yönelik cinsel istismar
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Halk TV'de yayımlanan "Liderler Özel" isimli programa katılan Karamollaoğlu, konuya ilişkin şöyle konuştu:'Toplumda kargaşa meydana geliyor''Bundan dolayı tarikatlar, Kuran kursları kapatılsın olmaz'Karamolloğlu, "Bu kadar uzatması yargının hatası değil mi? Bu işi bir an önce sonuçlandırsalardı. Yıllarca yargıda süründürmeselerdi biz belki başka türlü konuşuyor olacaktık" sorusuna ise şu yanıtı vardı:
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saadet partisi, temel karamollaoğlu, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar
saadet partisi, temel karamollaoğlu, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar

Karamollaoğlu'ndan, Gümüşel yorumu: Gündemde tutulmamasını arzu ederim, aile rahatsız oluyor

07:52 09.12.2022
© AA / Esra Hacıoğlu Temel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AA / Esra Hacıoğlu
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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara maruz bıraktığı iddialarına ilişkin konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağlu "Konunun istismara vesile edilmemesi sebebiyle gündemde tutulmamasını arzu ederim. Hem toplum hem aile rahatsız oluyor çünkü" dedi.
Halk TV'de yayımlanan "Liderler Özel" isimli programa katılan Karamollaoğlu, konuya ilişkin şöyle konuştu:
"Bunu kabul etmek mümkün değil. Bunun birkaç yönü var. Sosyal yönüyle bunu zaten toplumda kabul etmek... Çocuk iradesi yok ki. Böyle bir şey olmaz. İnancı olan bir insanın da böyle bir suçu işleyeceğine ihtimal vermiyorum. İnsanlar hata yapabilir ama ben ihtimal vermiyorum.İslami yönü olarak bunun kabul edilmesi mümkün değil. İslam'la bağdaşmaz. Evlenmek irade işidir. Bunun bir de iştimai yönü var."

'Toplumda kargaşa meydana geliyor'

"Toplumda kargaşa meydana geliyor. Bundan dolayı ben bu konunun hukuk önünde net bir şekilde belirlenene kadar gündeme gelmemesinin doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü aile reddediyor. Aile bundan rahatsızsa bu noktada farklı fikirler varsa özellikle tabii ben sizi tenzih ederek söylüyorum medyada bu çok dikkat çeken bir konu. Ama önyargılarla gidiliyor meselenin üzerine. Diyanet'in açıklaması da bu noktada. İslam rıza göstermez. Ben bu konunun istismara vesile edilmemesi sebebiyle gündemde tutulmamasını arzu ederim. Hem toplum hem aile rahatsız oluyor çünkü."

'Bundan dolayı tarikatlar, Kuran kursları kapatılsın olmaz'

Karamolloğlu, "Bu kadar uzatması yargının hatası değil mi? Bu işi bir an önce sonuçlandırsalardı. Yıllarca yargıda süründürmeselerdi biz belki başka türlü konuşuyor olacaktık" sorusuna ise şu yanıtı vardı:
"Deliller ortadaysa vereceği kararı çabuklaştırmalı. Geciken adalet adalet değildir. Bu noktada kabul edilebilir yanı yok. Bundan dolayı tarikatlar, Kuran kursları kapatılsın olmaz. Bundan dolayı ne için diyorum İslam'a önyargılı baktıkları için söylüyorlar."
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