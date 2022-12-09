Karamollaoğlu'ndan, Gümüşel yorumu: Gündemde tutulmamasını arzu ederim, aile rahatsız oluyor

"Bunu kabul etmek mümkün değil. Bunun birkaç yönü var. Sosyal yönüyle bunu zaten toplumda kabul etmek... Çocuk iradesi yok ki. Böyle bir şey olmaz. İnancı olan bir insanın da böyle bir suçu işleyeceğine ihtimal vermiyorum. İnsanlar hata yapabilir ama ben ihtimal vermiyorum.İslami yönü olarak bunun kabul edilmesi mümkün değil. İslam'la bağdaşmaz. Evlenmek irade işidir. Bunun bir de iştimai yönü var."