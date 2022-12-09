https://sputniknews.com.tr/20221209/kaliforniyada-bir-cocuga-ilk-tek-boynuzlu-at-ruhsati-verildi-1064370829.html
Bir ilk: Kaliforniya'da bir çocuğa 'tek boynuzlu at' ruhsatı
Bir ilk: Kaliforniya'da bir çocuğa 'tek boynuzlu at' ruhsatı
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde bir kız çocuğu, tek boynuzlu at (unicorn) sahibi olmak için ruhsat aldı. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T10:05+0300
2022-12-09T10:05+0300
2022-12-09T10:10+0300
yaşam
abd
los angeles
unicorn
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde Madeline adında bir kız çocuğunun tek boynuzlu at sahibi olabilmek üzere ruhsat aldı.Madeline, geçen ay kent yönetimine "Arka bahçemde bir tek boynuzlu at bulabilirsem eğer, bakmak için onayınızı isterim" ifadelerinin yer aldığı bir dilekçe yazmıştı.Guardian'da yer alan habere göre çocuğun isteği karşılık buldu ve türünün ilk örneği olan izin, yaratığın 'güneş ışığına, ay ışınlarına ve gökkuşaklarına bol miktarda maruz kalması sağlanması' ve 'boynuzunun ayda en az bir kez yumuşak bir bezle parlatılması' gerektiğini şart koşuyor.Kent Hayvan Bakım ve Kontrol Departmanı Müdürü Marcia Mayeda, kıza kalp şeklinde, üzerinde 'Kalıcı Tek Boynuzlu At Ruhsatı' yazan pembe metal bir rozet ve bir peluş oyuncak hediye etti.Ruhsat, kurum tarafından kızın soyadı karartılarak sosyal medya hesaplarında yayınladı.
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abd, los angeles, unicorn
Bir ilk: Kaliforniya'da bir çocuğa 'tek boynuzlu at' ruhsatı
10:05 09.12.2022 (güncellendi: 10:10 09.12.2022) Abone ol
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde bir kız çocuğu, tek boynuzlu at (unicorn) sahibi olmak için ruhsat aldı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde Madeline adında bir kız çocuğunun tek boynuzlu at sahibi olabilmek üzere ruhsat aldı.
Madeline, geçen ay kent yönetimine "Arka bahçemde bir tek boynuzlu at bulabilirsem eğer, bakmak için onayınızı isterim" ifadelerinin yer aldığı bir dilekçe yazmıştı.
Guardian'da yer alan habere göre çocuğun isteği karşılık buldu ve türünün ilk örneği olan izin, yaratığın 'güneş ışığına, ay ışınlarına ve gökkuşaklarına bol miktarda maruz kalması sağlanması' ve 'boynuzunun ayda en az bir kez yumuşak bir bezle parlatılması' gerektiğini şart koşuyor.
Kent Hayvan Bakım ve Kontrol Departmanı Müdürü Marcia Mayeda, kıza kalp şeklinde, üzerinde 'Kalıcı Tek Boynuzlu At Ruhsatı' yazan pembe metal bir rozet ve bir peluş oyuncak hediye etti.
Ruhsat, kurum tarafından kızın soyadı karartılarak sosyal medya hesaplarında yayınladı.