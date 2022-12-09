Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221209/japonya-natodaki-dostlariyla-savas-ucagi-gelistirecek-1064368738.html
Japonya, NATO'daki dostlarıyla savaş uçağı geliştirecek
Japonya, NATO'daki dostlarıyla savaş uçağı geliştirecek
Japonya, İngiltere ve İtalya ortak imalatı yeni nesil savaş uçağının 2035'e kadar geliştirileceği bildirildi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T08:16+0300
2022-12-09T08:16+0300
savunma
japonya
nato
savaş uçağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101470/32/1014703220_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_f3af772b21df5b19466ad63cf1155310.jpg
Pasifik'teki bölgesel tehditler karşısında Japonya, NATO bünyesindeki dost ülkelerle savunma işbirliğine hız veriyor.Kişida Fumio'nun haziranda Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılan "ilk Japon başbakan" olması sonrası hükümet projeyi açıkladı.Japon hükümeti, İngiltere ve İtalya ile geliştirilecek yeni nesil savaş uçağı projesine yönelik üç ülke liderinin açıklamasını duyurdu.Buna göre, Japonya, İngiltere ve İtalya ortak imalatı yeni nesil savaş uçağı 2035 yılına kadar geliştirilecek."Uzun vadeli savunma ilişkileri" inşa edilecek projeyle, ileri askeri kapasitelere ve teknolojik avantajlara hız kazandırılacak ve tedarik zincirleri güçlendirilecek.Kyodo Ajansına göre, projenin ana üstlenicileri Japon Mitsubishi Heavy (MHI) ile İngiliz BAE Systems olacak.Japonya ve ABD Savunma bakanlıkları ortak açıklamasında da "Washington yönetiminin uçak projesine yönelik desteği" vurgulandı.Açıklamada "Japonya'nın savaş uçağı programını tamamlayabilecek otonom sistem kapasiteleri üzerinde işbirliğine başlandığı" kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221118/guney-kore-ve-japonya-kuzey-kore-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-gerceklestirdi-1063585723.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101470/32/1014703220_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_d7c5a01e1a276b152871cb040d1efe35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, nato, savaş uçağı
japonya, nato, savaş uçağı

Japonya, NATO'daki dostlarıyla savaş uçağı geliştirecek

08:16 09.12.2022
© Flickr / aceebeeİngiliz savaş uçakları
İngiliz savaş uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© Flickr / aceebee
Abone olTelegram
Japonya, İngiltere ve İtalya ortak imalatı yeni nesil savaş uçağının 2035'e kadar geliştirileceği bildirildi.
Pasifik'teki bölgesel tehditler karşısında Japonya, NATO bünyesindeki dost ülkelerle savunma işbirliğine hız veriyor.
Kişida Fumio'nun haziranda Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılan "ilk Japon başbakan" olması sonrası hükümet projeyi açıkladı.
Japon hükümeti, İngiltere ve İtalya ile geliştirilecek yeni nesil savaş uçağı projesine yönelik üç ülke liderinin açıklamasını duyurdu.
Buna göre, Japonya, İngiltere ve İtalya ortak imalatı yeni nesil savaş uçağı 2035 yılına kadar geliştirilecek.
"Uzun vadeli savunma ilişkileri" inşa edilecek projeyle, ileri askeri kapasitelere ve teknolojik avantajlara hız kazandırılacak ve tedarik zincirleri güçlendirilecek.
Kyodo Ajansına göre, projenin ana üstlenicileri Japon Mitsubishi Heavy (MHI) ile İngiliz BAE Systems olacak.
Japonya ve ABD Savunma bakanlıkları ortak açıklamasında da "Washington yönetiminin uçak projesine yönelik desteği" vurgulandı.
Açıklamada "Japonya'nın savaş uçağı programını tamamlayabilecek otonom sistem kapasiteleri üzerinde işbirliğine başlandığı" kaydedildi.
Kuzey Kore'nin yeni tipteki ve bugüne değinkilerin en büyüğü niteliğindeki Hwasong-17 isimli kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesinden görüntü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
DÜNYA
Güney Kore ve Japonya: Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi
18 Kasım, 06:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала