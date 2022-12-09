https://sputniknews.com.tr/20221209/japonya-natodaki-dostlariyla-savas-ucagi-gelistirecek-1064368738.html

Japonya, NATO'daki dostlarıyla savaş uçağı geliştirecek

Japonya, NATO'daki dostlarıyla savaş uçağı geliştirecek

Japonya, İngiltere ve İtalya ortak imalatı yeni nesil savaş uçağının 2035'e kadar geliştirileceği bildirildi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T08:16+0300

2022-12-09T08:16+0300

2022-12-09T08:16+0300

savunma

japonya

nato

savaş uçağı

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Pasifik'teki bölgesel tehditler karşısında Japonya, NATO bünyesindeki dost ülkelerle savunma işbirliğine hız veriyor.Kişida Fumio'nun haziranda Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılan "ilk Japon başbakan" olması sonrası hükümet projeyi açıkladı.Japon hükümeti, İngiltere ve İtalya ile geliştirilecek yeni nesil savaş uçağı projesine yönelik üç ülke liderinin açıklamasını duyurdu.Buna göre, Japonya, İngiltere ve İtalya ortak imalatı yeni nesil savaş uçağı 2035 yılına kadar geliştirilecek."Uzun vadeli savunma ilişkileri" inşa edilecek projeyle, ileri askeri kapasitelere ve teknolojik avantajlara hız kazandırılacak ve tedarik zincirleri güçlendirilecek.Kyodo Ajansına göre, projenin ana üstlenicileri Japon Mitsubishi Heavy (MHI) ile İngiliz BAE Systems olacak.Japonya ve ABD Savunma bakanlıkları ortak açıklamasında da "Washington yönetiminin uçak projesine yönelik desteği" vurgulandı.Açıklamada "Japonya'nın savaş uçağı programını tamamlayabilecek otonom sistem kapasiteleri üzerinde işbirliğine başlandığı" kaydedildi.

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