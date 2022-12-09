https://sputniknews.com.tr/20221209/ito-baskani-avdagic-kurlarin-sakin-seyri-ile-enflasyon-dususe-gececek-1064377355.html

İTO Başkanı Avdagiç: Kurların sakin seyri ile enflasyon düşüşe geçecek

İTO Başkanı Avdagiç: Kurların sakin seyri ile enflasyon düşüşe geçecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kurların sakin seyri ve güçlü baz etkisinin olumlu katkısıyla enflasyon düşüşe geçecek. Ülke olarak bu... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T12:45+0300

2022-12-09T12:45+0300

2022-12-09T12:45+0300

ekonomi

türkiye

şekib avdagiç

istanbul ticaret odası (ito)

ekonomi

enflasyon

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İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım 2022 tarihinde yapılan oda seçimleri sonrası yeni yönetimiyle ilk aylık olağan İTO Meclis toplantısı dün gerçekleştirildi.Avdagiç, 2023 yılında birinci önceliğin yüksek enflasyonun hızla kontrol altına alınması olduğuna dikkati çekerek, "Asıl hedef, kalıcı olarak tek haneye indirilmesi. Bunun için de birbiri ile uyumlu para ve maliye politikalarının etkin olarak uygulanması gerekiyor. Üretim açığını kapatacak kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programların da uygulamaya konulması lazım." değerlendirmesinde bulundu.İş dünyası olarak, "enflasyon belasının" kısa sürede alt edilmesi için bundan sonra da ellerini taşın altına koymaktan çekinmeyeceklerini belirten Avdagiç, şunları kaydetti:Avdagiç, kurların sakin seyri ve baz etkisinin olumlu katkısıyla enflasyonun gelecek aylarda düşüşe geçmesini beklediklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:'KGF (kredi garanti fonu) kefalet hacminin genişletilmesi öncelikli beklentilerimiz arasında'Avdagiç, finansman sorunun yüksek enflasyonla birlikte varlığını ve önemini devam ettirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:Avdagiç, 2022'de artan küresel risklere ve baskılanan ekonomik aktiviteye rağmen, Türkiye ekonomisinin birçok ülkeye göre daha yüksek bir büyüme gösterdiğine vurgu yaparak, "Uzmanların başta AB ve ABD ekonomisi olmak üzere küresel ekonomiye ilişkin son tahminleri, daralmanın yakın dönemde tahmin edilenden daha sınırlı kalacağı yönünde. Bu şu demek. AB ülkeleri başta olmak üzere genel olarak ihracatımız, 2023'ün ilk yarısından itibaren yeniden bir ivme trendine girecek. Bu ise büyüme rakamlarına çok daha güçlü bir katkı verecek. Beklentilerimiz ve tahminlerimiz bu yönde." yorumunda bulundu.

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türkiye, şekib avdagiç, istanbul ticaret odası (ito), ekonomi, enflasyon