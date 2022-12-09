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https://sputniknews.com.tr/20221209/isvec-danistayi-mahkemenin-basortusu-yasagini-iptal-etmesini-onayladi-1064363158.html
İsveç Danıştayı, mahkemenin başörtüsü yasağını iptal etmesini onayladı
İsveç Danıştayı, mahkemenin başörtüsü yasağını iptal etmesini onayladı
İsveç'te Danıştay, Malmö İdare Mahkemesi'nin okullarda başörtüsü yasağını iptal etmesinin hukuka uygun olduğuna hükmetti. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T00:29+0300
2022-12-09T00:29+0300
isveç
dünya
başörtüsü
başörtüsü yasağı
danıştay
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Danıştay'dan yapılan açıklamada, Skone bölgesindeki Skurup ve Staffanstorp ilçe belediyelerinin itirazlarının reddedildiği belirtildi.Açıklamada, belediyelerin anaokulları ve ilkokullarda başörtüsü ve benzeri kıyafetleri yasaklamasının 'yasal dayanağının olmadığı' ve dini sebeplerle giyilen kıyafetlerin 'ifade özgürlüğü' çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.Danıştay Jüri Üyesi Ulrik von Essen, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, "Başörtüsü takma hakkının sınırlandırılması bireyleri etkiler ve dolayısıyla ifade özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Ulusal hukukta, yasaklanması yönünde bir yasal dayanak yok ve bu nedenle belediyelerin kararının iptal edilmesi doğrudur" ifadelerini kullandı.Skurup ve Staffanstorp ilçe belediyeleri, 2019'da anaokulları ve ilkokullarda başörtüsü ve benzeri kıyafetlerin yasaklanması kararı almıştı.Malmö İdare Mahkemesi, 2020'de hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda başörtüsü yasağı kararını iptal etmişti.Mahkemenin kararına itiraz eden belediyeler, Danıştay'a başvurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220408/kaide-liderinin-hicap-kavgasina-el-attigi-hindistanda-musluman-protestoculara-sorusturma-1055426908.html
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isveç, başörtüsü, başörtüsü yasağı, danıştay
isveç, başörtüsü, başörtüsü yasağı, danıştay

İsveç Danıştayı, mahkemenin başörtüsü yasağını iptal etmesini onayladı

00:29 09.12.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRANDİsveç bayrağı
İsveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
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İsveç'te Danıştay, Malmö İdare Mahkemesi'nin okullarda başörtüsü yasağını iptal etmesinin hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Danıştay'dan yapılan açıklamada, Skone bölgesindeki Skurup ve Staffanstorp ilçe belediyelerinin itirazlarının reddedildiği belirtildi.
Açıklamada, belediyelerin anaokulları ve ilkokullarda başörtüsü ve benzeri kıyafetleri yasaklamasının 'yasal dayanağının olmadığı' ve dini sebeplerle giyilen kıyafetlerin 'ifade özgürlüğü' çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Danıştay Jüri Üyesi Ulrik von Essen, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, "Başörtüsü takma hakkının sınırlandırılması bireyleri etkiler ve dolayısıyla ifade özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Ulusal hukukta, yasaklanması yönünde bir yasal dayanak yok ve bu nedenle belediyelerin kararının iptal edilmesi doğrudur" ifadelerini kullandı.
Skurup ve Staffanstorp ilçe belediyeleri, 2019'da anaokulları ve ilkokullarda başörtüsü ve benzeri kıyafetlerin yasaklanması kararı almıştı.
Malmö İdare Mahkemesi, 2020'de hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda başörtüsü yasağı kararını iptal etmişti.
Mahkemenin kararına itiraz eden belediyeler, Danıştay'a başvurmuştu.
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