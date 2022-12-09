https://sputniknews.com.tr/20221209/istanbulda-karla-mucadele-tedbirleri-toplantisi-yapildi-1064395724.html

İstanbul'da 'Karla Mücadele Tedbirleri Toplantısı' yapıldı

İstanbul'da 'Karla Mücadele Tedbirleri Toplantısı' yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T21:57+0300

2022-12-09T21:57+0300

2022-12-09T21:57+0300

türkiye

istanbul valiliği

ekrem imamoğlu

ali yerlikaya

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya başkanlığında "Olumsuz Hava Koşulları ve Karla Mücadele Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'ndeki toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.Toplantıda konuşan Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uygulanan tedbirleri ve organizasyonu çok daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılayın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi" bilgisini verdi.Olumsuz hava koşullarıyla ilgili tahminleri risk azaltma açısından önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:Vali Yerlikaya, bugün il genelinde devlet yolları ve diğer yollarda yapılabilecek işlerin koordinasyonunu konuşacaklarını ifade ederek, "Tüm hazırlıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Kazasız, belasız, sıkıntısız bir kış olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.'Sürecin ortak akıl ile yürütülmesi sorunları çözüyor'İBB Başkanı İmamoğlu da kışla mücadele sürecine dönük eş güdümlü gerçekleştirilen çalışmanın çok büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:Toplantıda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi ICA, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay, AYEDAŞ/BEDAŞ ve İstanbul Motosikletli Kuryeler Federasyonu temsilcileri tarafından kış şartlarıyla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

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istanbul valiliği, ekrem imamoğlu, ali yerlikaya