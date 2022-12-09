https://sputniknews.com.tr/20221209/ingiliz-daily-mail-gazetesi-pakistan-basbakani-seriften-ozur-diledi-1064367054.html
İngiliz Daily Mail gazetesi, Pakistan Başbakanı Şerif'ten özür diledi
İngiliz Daily Mail gazetesi, Pakistan Başbakanı Şerif'ten özür diledi
İngiliz Daily Mail gazetesi, 2019'da yayımladığı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İngiltere Uluslararası Kalkınma Departmanı'nın (DFID) Pakistanlı... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T04:52+0300
2022-12-09T04:52+0300
2022-12-09T04:52+0300
dünya
şahbaz şerif
pakistan
daily mail
daily mail gazetesi
özür
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Daily Mail'den yapılan açıklamada, 2019'da Pakistan'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu'nun (NAB) Başbakan Şahbaz Şerif hakkında yürüttüğü bir soruşturmaya ilişkin haberin yayımlandığı kaydedildi.Açıklamada, haberde, soruşturmada bahsi geçen paranın, DFID'ın Pencap eyaletine hibe ettiği paranın bir miktarını içerdiğinin öne sürüldüğü hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:Gazete, söz konusu iddiaların yer aldığı haberin bütün platformlardan kaldırdığını da belirtti.Pakistan Başbakanı Şerif, gazeteye dava açmıştıDaily Mail gazetesi, 2019'da yayımladığı bir haberde, Pakistan Başbakanı Şerif ve ailesinin depremzedelere yönelik fonları çaldığı iddiasında bulunmuştu.Başbakan Şerif, 2020'de kendisi hakkında 'yalan ve karalayıcı' haber yayımladığı gerekçesiyle Daily Mail gazetesi ve haberi yapan muhabiri David Rose hakkında İngiltere'de Yüksek Mahkemede dava açmıştı.DFID de depremzedeler için hibe edilen paranın bir miktarının Şerif ve ailesi tarafından zimmete geçirildiği iddialarını yalanlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221126/pakistanda-imran-han-partisinin-eyalet-meclislerinden-istifa-edecegini-acikladi-1063867792.html
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şahbaz şerif, pakistan, daily mail, daily mail gazetesi, özür
şahbaz şerif, pakistan, daily mail, daily mail gazetesi, özür
İngiliz Daily Mail gazetesi, Pakistan Başbakanı Şerif'ten özür diledi
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İngiliz Daily Mail gazetesi, 2019'da yayımladığı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İngiltere Uluslararası Kalkınma Departmanı'nın (DFID) Pakistanlı depremzedelere yönelik fonlarını zimmetine geçirdiği iddiaları nedeniyle özür diledi.
Daily Mail'den yapılan açıklamada, 2019'da Pakistan'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu'nun (NAB) Başbakan Şahbaz Şerif hakkında yürüttüğü bir soruşturmaya ilişkin haberin yayımlandığı kaydedildi.
Açıklamada, haberde, soruşturmada bahsi geçen paranın, DFID'ın Pencap eyaletine hibe ettiği paranın bir miktarını içerdiğinin öne sürüldüğü hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
"Şerif'in NAB tarafından İngiliz kamu parası veya DFID hibe yardımıyla ilgili herhangi bir görevi kötüye kullanmakla suçlanmadığını kabul ediyoruz. Bunu açıklığa kavuşturmaktan ve bu hata için Sayın Şerif'ten özür dilemekten memnuniyet duyuyoruz."
Gazete, söz konusu iddiaların yer aldığı haberin bütün platformlardan kaldırdığını da belirtti.
Pakistan Başbakanı Şerif, gazeteye dava açmıştı
Daily Mail gazetesi, 2019'da yayımladığı bir haberde, Pakistan Başbakanı Şerif ve ailesinin depremzedelere yönelik fonları çaldığı iddiasında bulunmuştu.
Başbakan Şerif, 2020'de kendisi hakkında 'yalan ve karalayıcı' haber yayımladığı gerekçesiyle Daily Mail gazetesi ve haberi yapan muhabiri David Rose hakkında İngiltere'de Yüksek Mahkemede dava açmıştı.
DFID de depremzedeler için hibe edilen paranın bir miktarının Şerif ve ailesi tarafından zimmete geçirildiği iddialarını yalanlamıştı.