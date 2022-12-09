https://sputniknews.com.tr/20221209/ingiliz-daily-mail-gazetesi-pakistan-basbakani-seriften-ozur-diledi-1064367054.html

İngiliz Daily Mail gazetesi, Pakistan Başbakanı Şerif'ten özür diledi

İngiliz Daily Mail gazetesi, Pakistan Başbakanı Şerif'ten özür diledi

İngiliz Daily Mail gazetesi, 2019'da yayımladığı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İngiltere Uluslararası Kalkınma Departmanı'nın (DFID) Pakistanlı... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T04:52+0300

2022-12-09T04:52+0300

2022-12-09T04:52+0300

dünya

şahbaz şerif

pakistan

daily mail

daily mail gazetesi

özür

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Daily Mail'den yapılan açıklamada, 2019'da Pakistan'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu'nun (NAB) Başbakan Şahbaz Şerif hakkında yürüttüğü bir soruşturmaya ilişkin haberin yayımlandığı kaydedildi.Açıklamada, haberde, soruşturmada bahsi geçen paranın, DFID'ın Pencap eyaletine hibe ettiği paranın bir miktarını içerdiğinin öne sürüldüğü hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:Gazete, söz konusu iddiaların yer aldığı haberin bütün platformlardan kaldırdığını da belirtti.Pakistan Başbakanı Şerif, gazeteye dava açmıştıDaily Mail gazetesi, 2019'da yayımladığı bir haberde, Pakistan Başbakanı Şerif ve ailesinin depremzedelere yönelik fonları çaldığı iddiasında bulunmuştu.Başbakan Şerif, 2020'de kendisi hakkında 'yalan ve karalayıcı' haber yayımladığı gerekçesiyle Daily Mail gazetesi ve haberi yapan muhabiri David Rose hakkında İngiltere'de Yüksek Mahkemede dava açmıştı.DFID de depremzedeler için hibe edilen paranın bir miktarının Şerif ve ailesi tarafından zimmete geçirildiği iddialarını yalanlamıştı.

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