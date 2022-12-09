https://sputniknews.com.tr/20221209/ibb-ulasim-daire-baskani-istanbulkart-kisisellestirilmezse-kisiler-indirimlerden-yararlanamayacak-1064384195.html
İBB Ulaşım Daire Başkanı: İstanbulkart kişiselleştirilmezse kişiler indirimlerden yararlanamayacak
İBB Ulaşım Daire Başkanı: İstanbulkart kişiselleştirilmezse kişiler indirimlerden yararlanamayacak
İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, ‘İstanbulkart kişiselleşiyor’ projesini “‘İstanbulkart kişiselleştiriliyor’ kampanyasına başladık. Kişiselleştirmek toplu... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T14:49+0300
2022-12-09T14:49+0300
2022-12-09T14:49+0300
seyir hali
radyo
istanbulkart
ulaşım
ücretsiz ulaşım
toplu ulaşım
kimlik
turist
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
utku cihan
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İBB Ulaşım Daire Başkanı: İstanbulkart kişiselleştirilmezse kişiler indirimlerden yararlanamayacak
09.12.2022 SEYİR HALİ
İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, indirim ve ücretlerden İstanbul’da oturan vatandaşın indirimden yararlanması bunun haricindeki İstanbulkart kullanıcılarının ücret ödemesi için ‘İstanbulkart kişiselleşiyor’ kampanyasını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında tanıttı.Cihan, İstanbul’da ulaşımın mevcut durumu konusunda “İstanbul şu anda en yoğun dönemlerini yaşıyor. Pandemi sonrasında bu etki hala kendini göstermeye devam ediyor. Özel araç sahipliği ve kullanımının etkilerini İstanbul’da yaşıyoruz. Trafik yoğunlukları üst düzeylere çıkabiliyor. Toplu taşımada da bu yoğunluklar var ama bizim açımızdan sevindirici olan yaptığımız analizlerle lastik tekerlekli toplu taşımadan raylı sisteme kayma. Yüzde 4-5 oranında son iki yıldır gördüğümüz verilerde insanlar raylı sistemleri daha çok tercih etmeye başlıyorlar. Raylı sistem yatırımlarının da aynı şekilde daha fazlalaşması ile beraber bu şehirler için çok doğrudur. Trafik sorununu çözmek açısından toplu taşımanın daha fazla desteklenmesi, ağın geliştirilmesi, raylı sistemlerin geliştirilmesi doğru bir politikadır. İstanbul’da bunun yavaş yavaş etkilerini görüyoruz. Birçok alanda çalışmalar devam ediyor. Bunun bir parçası olarak da ‘İstanbulkart kişiselleştiriliyor’ kampanyasına başladık” ifadelerini kullandı.‘İstanbul’da 40 milyon kart var, sadece 3 milyonu kişiselleştirilmemiş’Kişiselleştirme kavramını tanımlayan Cihan, uygulamanın yürürlüğe gireceği tarihi “Kişiselleştirmek demek aslında toplu ulaşımda kullandığımız ücret kartın üzerindeki seri numarayı TC kimlik ile eşleştirmek demektir. Bunu nasıl yapabiliyoruz? ‘kisisellestir.istanbul’ İnternet sitemiz var. Oradan yaklaşık 10-15 saniye içerisinde eşleştirilebiliyor. Panik yapacak bir durum yok. İstanbul’da 40 milyon kart var. Sadece 3 milyonu kişiselleştirilmemiş durumdadır, sürekli kullanılan kart sayısı 1.2 milyon civarında. 37 milyon civarında kartlarımız zaten kişisel, geri kalan 3 milyonu bir şekilde kampanyalarla uyarmaya çalışıyoruz. 1 Ocak’tan itibaren devreye girecek. Eğer kişiselleştirmezse bu kişiler sağladığımız indirimlerden ve ücretsiz günlerden yararlanamayacak. Ulaşımı kullanabilecek” diye açıkladı.‘İstanbul’a gelen turistler İstanbullulara yaptığımız olanaklardan faydalanıyorlar, çok doğru değil’Cihan, kişiselleştirilmiş olan kartları ve proje ile amaçladıklarını “Öğrenci, tam abonman ve 60 yaş üstü kartları kişiselleşmiş kartlardır. Hedefimiz herhangi bir satış noktasından anonim alınmış kartlarda kişiselleştirme yapmamış vatandaşlarımızdır. İstanbul’a gelen tüm turistler İstanbullulara yaptığımız ücretsiz gün gibi olanaklardan faydalanıyorlar. Bu çok doğru değil diye düşünüyoruz açıkçası. Bunun İstanbulluya bir maliyeti var. Yaklaşık tahminlerimize göre yılda 154 milyon civarındadır. Biz bu gelir kaybını İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için kullanmak amacıyla yapıyoruz” diye belirtti.
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Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, istanbulkart, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım, kimlik, turist, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), utku cihan, аудио
radyo, istanbulkart, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım, kimlik, turist, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), utku cihan, аудио
İBB Ulaşım Daire Başkanı: İstanbulkart kişiselleştirilmezse kişiler indirimlerden yararlanamayacak
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İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, ‘İstanbulkart kişiselleşiyor’ projesini “‘İstanbulkart kişiselleştiriliyor’ kampanyasına başladık. Kişiselleştirmek toplu ulaşımda kullandığımız ücret kartın üzerindeki seri numarayı TC kimlik ile eşleştirmek demektir. Kişiselleştirmezse kişiler indirimlerden ve ücretsiz günlerden yararlanamayacak” diye anlattı.
İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, indirim ve ücretlerden İstanbul’da oturan vatandaşın indirimden yararlanması bunun haricindeki İstanbulkart kullanıcılarının ücret ödemesi için ‘İstanbulkart kişiselleşiyor’ kampanyasını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında tanıttı.
Cihan, İstanbul’da ulaşımın mevcut durumu konusunda “İstanbul şu anda en yoğun dönemlerini yaşıyor. Pandemi sonrasında bu etki hala kendini göstermeye devam ediyor. Özel araç sahipliği ve kullanımının etkilerini İstanbul’da yaşıyoruz. Trafik yoğunlukları üst düzeylere çıkabiliyor. Toplu taşımada da bu yoğunluklar var ama bizim açımızdan sevindirici olan yaptığımız analizlerle lastik tekerlekli toplu taşımadan raylı sisteme kayma. Yüzde 4-5 oranında son iki yıldır gördüğümüz verilerde insanlar raylı sistemleri daha çok tercih etmeye başlıyorlar. Raylı sistem yatırımlarının da aynı şekilde daha fazlalaşması ile beraber bu şehirler için çok doğrudur. Trafik sorununu çözmek açısından toplu taşımanın daha fazla desteklenmesi, ağın geliştirilmesi, raylı sistemlerin geliştirilmesi doğru bir politikadır. İstanbul’da bunun yavaş yavaş etkilerini görüyoruz. Birçok alanda çalışmalar devam ediyor. Bunun bir parçası olarak da ‘İstanbulkart kişiselleştiriliyor’ kampanyasına başladık” ifadelerini kullandı.
‘İstanbul’da 40 milyon kart var, sadece 3 milyonu kişiselleştirilmemiş’
Kişiselleştirme kavramını tanımlayan Cihan, uygulamanın yürürlüğe gireceği tarihi “Kişiselleştirmek demek aslında toplu ulaşımda kullandığımız ücret kartın üzerindeki seri numarayı TC kimlik ile eşleştirmek demektir. Bunu nasıl yapabiliyoruz? ‘kisisellestir.istanbul’ İnternet sitemiz var. Oradan yaklaşık 10-15 saniye içerisinde eşleştirilebiliyor. Panik yapacak bir durum yok. İstanbul’da 40 milyon kart var. Sadece 3 milyonu kişiselleştirilmemiş durumdadır, sürekli kullanılan kart sayısı 1.2 milyon civarında. 37 milyon civarında kartlarımız zaten kişisel, geri kalan 3 milyonu bir şekilde kampanyalarla uyarmaya çalışıyoruz. 1 Ocak’tan itibaren devreye girecek. Eğer kişiselleştirmezse bu kişiler sağladığımız indirimlerden ve ücretsiz günlerden yararlanamayacak. Ulaşımı kullanabilecek” diye açıkladı.
‘İstanbul’a gelen turistler İstanbullulara yaptığımız olanaklardan faydalanıyorlar, çok doğru değil’
Cihan, kişiselleştirilmiş olan kartları ve proje ile amaçladıklarını “Öğrenci, tam abonman ve 60 yaş üstü kartları kişiselleşmiş kartlardır. Hedefimiz herhangi bir satış noktasından anonim alınmış kartlarda kişiselleştirme yapmamış vatandaşlarımızdır. İstanbul’a gelen tüm turistler İstanbullulara yaptığımız ücretsiz gün gibi olanaklardan faydalanıyorlar. Bu çok doğru değil diye düşünüyoruz açıkçası. Bunun İstanbulluya bir maliyeti var. Yaklaşık tahminlerimize göre yılda 154 milyon civarındadır. Biz bu gelir kaybını İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için kullanmak amacıyla yapıyoruz” diye belirtti.