Güney Koreliler parlamento kararıyla bir yaş gençleşiyor

Güney Koreliler parlamento kararıyla bir yaş gençleşiyor

Güney Kore'de yaş hesaplama sisteminde yapılan resmi değişikliğin ardından herkes bir-iki yaş gençleşecek. 09.12.2022

2022-12-09T10:58+0300

2022-12-09T10:58+0300

2022-12-09T11:04+0300

Ulusal Meclis olarak adlandırılan Güney Kore parlamentosu, yaşın doğum tarihine göre verildiği uluslararası yaş sayma sisteminin kullanılmasını gerektiren yasa tasarısını kabul etti. Değişiklik Haziran 2023'te yürürlüğe girecek.Güney Kore'de halihazırda üç ayrı yaş hesaplama sistemi kullanıyor. Ancak çoğu vatandaş, bir kişinin doğar doğmaz 1 yaşında olduğu ve her Yeni Yıl Günü'nde bir yaş daha aldığı 'Kore yaşı' sistemine uyuyor. Bu durumda 31 Aralık'ta doğan bebek, ertesi gün 2 yaşında sayılıyor. Dünya genelinde ise doğum anında saat sıfırıncı saatten çalışmaya başlıyor ve sonraki doğum gününde bir yaş alınıyor. Güney Kore'de bugünden değişikliğin yürürlüğe gireceği haziran ayına dek doğan bebekler kağıt üzerinde geleneksel 'Kore yaşı' sistemine dahil olabilecek.Her ne kadar Güney Koreliler genelde 'Kore yaşına' göre yaş alsa da, çoğu, bir kişinin doğduğu gün sıfır olduğu ve her doğum gününde bir yıl kazandığı daha yaygın kullanılan sisteme geçişi destekler görünüyor. Hükümet Mevzuatı Bakanlığı tarafından eylül ayında yapılan ankette, Güney Korelilerin yüzde 80'inden fazlası, yaş sayma sisteminin birleştirilmesini destekledi. Yüzde 86'sı günlük hayatlarında doğum tarihi yaşını temel alacaklarını söyledi.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bu yılın başındaki seçim kampanyasında, 'gereksiz sosyal ve ekonomik maliyetler yarattıklarını' söyleyerek, ülkenin yaş sayma sistemlerini birleştirme sözü vermişti.Doğu Asya ülkelerinin çoğu geleneksel yaş sayma sistemini rafa kaldırmış olsa da, henüz bunu yapmayanlar da var. Örneğin, itibari yaş sistemini kullanan Çin'de, bir kişi doğduğu gün 1 yaşında kabul edilir ve Ay takvimine göre her yeni yılda bir yaş daha alır.

