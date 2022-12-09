https://sputniknews.com.tr/20221209/goztepe-ve-altay-hukmen-maglup-ilan-edildi--1064363356.html

Göztepe ve Altay hükmen mağlup ilan edildi

Göztepe ve Altay hükmen mağlup ilan edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım Pazar akşamı tribün olayları yüzünden tatil edilen Göztepe-Altay maçının ardından 2 takımı... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T00:39+0300

2022-12-09T00:39+0300

2022-12-09T00:39+0300

spor

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

göztepe

altay

hükmen mağlubiyet

ceza

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Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın Altay taraftarlarının yer aldığı tribünden ateşlenen işaret fişeğiyle yüzünden ağır yaralanıp 5 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü, iki takım taraftarı arasında Çakır ambulansa taşınırken yaşanan gerginlik esnasında Göztepeli bir taraftarın sahaya girerek söktüğü korner direği bayrağını Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak kırıp hastanelik ettiği maç, bunun üzerine futbolcularla birlikte soyunma odasına giden Hakem Emre Kargın tarafından tatil edilmişti.Federasyon yönetimi, TFF'nin İstanbul Riva'daki merkezinde yarıda kalan maçı görüştü.Toplantıdan taraftarların karşılıklı şiddet olaylarının damga vurduğu Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç sonrası iki takımın da hükmen mağlup ilan edilmesi kararı çıktı. İki takımın puanlarının düşürülüp dürülmeyeceğine PFDK karar verecek.20 holigan tutukluTürkiye'nin yanı sıra dünya çapında yaşanan dehşet görüntüleriyle gündem olan maçın ardından Altaylı 19 taraftar, Göztepe'den de sahaya atlayıp kaleci Ozan'ı yaralayan taraftar olmak üzere 20 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı. Holiganlar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da işlem yapılırken, İzmir derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Altay'a 6 maç, Göztepe'ye de 4 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.Altay'da Jesic yası Altay ve Trabzonspor'un eski futbolularından Miodrag Jesic (64), ülkesi Sırbistan'da geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Altay, efsane futbolcularından Jesic'in vefatı sonrası, "1985-1989 ve 1992-1994 yılları arasında formamızı başarıyla giyen ve aktif futbolculuk kariyerini kulübümüzde sonlandıran efsane futbolcularımızdan Miodrag Jesic'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Miodrag Jesic ailesi başta olmak üzere, tüm sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Hoşça kal İmparator" mesajını yayınladı.

https://sputniknews.com.tr/20221201/pfdk-goztepeye-4-altaya-6-mac-seyircisiz-oynama-cezasi-verdi-1064062363.html

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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), göztepe, altay, hükmen mağlubiyet, ceza