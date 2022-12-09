Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221209/getir-rakibi-olan-alman-gorillasi-12-milyar-dolara-satin-aldi-1064389497.html
Getir, rakibi olan Alman Gorillas'ı 1.2 milyar dolara satın aldı
Getir, rakibi olan Alman Gorillas'ı 1.2 milyar dolara satın aldı
Türk hızlı teslimat girişimi Getir, Alman rakibi Gorillas’ı 1,2 milyar dolara satın aldı. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T17:11+0300
2022-12-09T17:11+0300
ekonomi
getir
şirket
satın alma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051564663_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_8b01903e85c016a61d9cadcf01eadbab.jpg
Eylül ayında 3 milyar dolar olarak ifade edilen Gorillas'ın değeri 1.2 milyar dolar civarında belirlendi. Getir de kendi değerini dörtte bir civarında düşürdü. Getir'in değeri Mart ayında aldığı 800 milyon dolar yatırım ile 11.8 milyar dolara kadar çıkmıştı.Financial Times'ta yer alan haberde anlaşmanın pandemi döneminde start-up finansmanındaki patlamanın Avupa'nın 2 büyük kazananı olan Getir ve Gorillas'ı bir araya getirdiği, 2 şirketin 2020'den beri girişim sermayesi fonlarından 3 milyar dolardan fazla yatırım aldığı belirtildi.Uygulama üzerinden market hizmeti sunan pek çok start-up şirketi kapanırken Getir ile birlikte ABD merkezli Gopuff ve Almanya merkezli Flink sektörün büyük oyuncuları olarak kaldı.Varılan anlaşma sonrası 2020 yılında Gorillas'ın kurucularından biri olan Kağan Sümer'in şirketten ayrılması bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051564663_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_09b4217aa944ea096f76145384a3b817.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
getir, şirket, satın alma
getir, şirket, satın alma

Getir, rakibi olan Alman Gorillas'ı 1.2 milyar dolara satın aldı

17:11 09.12.2022
© REUTERS / UMIT BEKTASGetir kurye
Getir kurye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© REUTERS / UMIT BEKTAS
Abone olTelegram
Türk hızlı teslimat girişimi Getir, Alman rakibi Gorillas’ı 1,2 milyar dolara satın aldı.
Eylül ayında 3 milyar dolar olarak ifade edilen Gorillas'ın değeri 1.2 milyar dolar civarında belirlendi.
Getir de kendi değerini dörtte bir civarında düşürdü. Getir'in değeri Mart ayında aldığı 800 milyon dolar yatırım ile 11.8 milyar dolara kadar çıkmıştı.
Financial Times'ta yer alan haberde anlaşmanın pandemi döneminde start-up finansmanındaki patlamanın Avupa'nın 2 büyük kazananı olan Getir ve Gorillas'ı bir araya getirdiği, 2 şirketin 2020'den beri girişim sermayesi fonlarından 3 milyar dolardan fazla yatırım aldığı belirtildi.
Uygulama üzerinden market hizmeti sunan pek çok start-up şirketi kapanırken Getir ile birlikte ABD merkezli Gopuff ve Almanya merkezli Flink sektörün büyük oyuncuları olarak kaldı.
Varılan anlaşma sonrası 2020 yılında Gorillas'ın kurucularından biri olan Kağan Sümer'in şirketten ayrılması bekleniyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала