https://sputniknews.com.tr/20221209/getir-rakibi-olan-alman-gorillasi-12-milyar-dolara-satin-aldi-1064389497.html

Getir, rakibi olan Alman Gorillas'ı 1.2 milyar dolara satın aldı

Getir, rakibi olan Alman Gorillas'ı 1.2 milyar dolara satın aldı

Türk hızlı teslimat girişimi Getir, Alman rakibi Gorillas’ı 1,2 milyar dolara satın aldı. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T17:11+0300

2022-12-09T17:11+0300

2022-12-09T17:11+0300

ekonomi

getir

şirket

satın alma

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Eylül ayında 3 milyar dolar olarak ifade edilen Gorillas'ın değeri 1.2 milyar dolar civarında belirlendi. Getir de kendi değerini dörtte bir civarında düşürdü. Getir'in değeri Mart ayında aldığı 800 milyon dolar yatırım ile 11.8 milyar dolara kadar çıkmıştı.Financial Times'ta yer alan haberde anlaşmanın pandemi döneminde start-up finansmanındaki patlamanın Avupa'nın 2 büyük kazananı olan Getir ve Gorillas'ı bir araya getirdiği, 2 şirketin 2020'den beri girişim sermayesi fonlarından 3 milyar dolardan fazla yatırım aldığı belirtildi.Uygulama üzerinden market hizmeti sunan pek çok start-up şirketi kapanırken Getir ile birlikte ABD merkezli Gopuff ve Almanya merkezli Flink sektörün büyük oyuncuları olarak kaldı.Varılan anlaşma sonrası 2020 yılında Gorillas'ın kurucularından biri olan Kağan Sümer'in şirketten ayrılması bekleniyor.

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getir, şirket, satın alma