https://sputniknews.com.tr/20221209/getir-rakibi-olan-alman-gorillasi-12-milyar-dolara-satin-aldi-1064389497.html
Getir, rakibi olan Alman Gorillas'ı 1.2 milyar dolara satın aldı
Getir, rakibi olan Alman Gorillas'ı 1.2 milyar dolara satın aldı
Türk hızlı teslimat girişimi Getir, Alman rakibi Gorillas’ı 1,2 milyar dolara satın aldı. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T17:11+0300
2022-12-09T17:11+0300
2022-12-09T17:11+0300
ekonomi
getir
şirket
satın alma
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Eylül ayında 3 milyar dolar olarak ifade edilen Gorillas'ın değeri 1.2 milyar dolar civarında belirlendi. Getir de kendi değerini dörtte bir civarında düşürdü. Getir'in değeri Mart ayında aldığı 800 milyon dolar yatırım ile 11.8 milyar dolara kadar çıkmıştı.Financial Times'ta yer alan haberde anlaşmanın pandemi döneminde start-up finansmanındaki patlamanın Avupa'nın 2 büyük kazananı olan Getir ve Gorillas'ı bir araya getirdiği, 2 şirketin 2020'den beri girişim sermayesi fonlarından 3 milyar dolardan fazla yatırım aldığı belirtildi.Uygulama üzerinden market hizmeti sunan pek çok start-up şirketi kapanırken Getir ile birlikte ABD merkezli Gopuff ve Almanya merkezli Flink sektörün büyük oyuncuları olarak kaldı.Varılan anlaşma sonrası 2020 yılında Gorillas'ın kurucularından biri olan Kağan Sümer'in şirketten ayrılması bekleniyor.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
getir, şirket, satın alma
getir, şirket, satın alma
Getir, rakibi olan Alman Gorillas'ı 1.2 milyar dolara satın aldı
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Türk hızlı teslimat girişimi Getir, Alman rakibi Gorillas’ı 1,2 milyar dolara satın aldı.
Eylül ayında 3 milyar dolar olarak ifade edilen Gorillas'ın değeri 1.2 milyar dolar civarında belirlendi.
Getir de kendi değerini dörtte bir civarında düşürdü. Getir'in değeri Mart ayında aldığı 800 milyon dolar yatırım ile 11.8 milyar dolara kadar çıkmıştı.
Financial Times'ta yer alan haberde anlaşmanın pandemi döneminde start-up finansmanındaki patlamanın Avupa'nın 2 büyük kazananı olan Getir ve Gorillas'ı bir araya getirdiği, 2 şirketin 2020'den beri girişim sermayesi fonlarından 3 milyar dolardan fazla yatırım aldığı belirtildi.
Uygulama üzerinden market hizmeti sunan pek çok start-up şirketi kapanırken Getir ile birlikte ABD merkezli Gopuff ve Almanya merkezli Flink sektörün büyük oyuncuları olarak kaldı.
Varılan anlaşma sonrası 2020 yılında Gorillas'ın kurucularından biri olan Kağan Sümer'in şirketten ayrılması bekleniyor.