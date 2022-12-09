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https://sputniknews.com.tr/20221209/gazprom-miller-ve-erdogan-dogalgaz-merkezini-olusturma-olasiligini-gorustu-1064390649.html
Gazprom: Miller ve Erdoğan doğalgaz merkezini oluşturma olasılığını görüştü
Gazprom: Miller ve Erdoğan doğalgaz merkezini oluşturma olasılığını görüştü
Rus enerji devi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede, Rus doğalgazın Türkiye’deki tüketicilere tedariki... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T18:12+0300
2022-12-09T18:12+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
aleksey miller
gazprom
görüşme
ziyaret
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Gazprom heyetinin Türkiye ziyaretinin ardından şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Ziyaret kapsamında, Aleksey Miller ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katılımıyla bir görüşme gerçekleşti” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Görüşmede, Rus gazın Türkiyeli tüketicilere tedarikiyle ilgili konuların yanı sıra, Türkiye’de gaz dağıtım merkezini oluşturma olasılığı ele alındı” dendi.
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recep tayyip erdoğan, aleksey miller, gazprom, görüşme, ziyaret
recep tayyip erdoğan, aleksey miller, gazprom, görüşme, ziyaret

Gazprom: Miller ve Erdoğan doğalgaz merkezini oluşturma olasılığını görüştü

18:12 09.12.2022
© REUTERS / Benoit TessierGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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Rus enerji devi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede, Rus doğalgazın Türkiye’deki tüketicilere tedariki ve Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezini oluşturma olasılığının değerlendirildiği belirtildi.
Gazprom heyetinin Türkiye ziyaretinin ardından şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Ziyaret kapsamında, Aleksey Miller ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katılımıyla bir görüşme gerçekleşti” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Görüşmede, Rus gazın Türkiyeli tüketicilere tedarikiyle ilgili konuların yanı sıra, Türkiye’de gaz dağıtım merkezini oluşturma olasılığı ele alındı” dendi.
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