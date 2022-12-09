https://sputniknews.com.tr/20221209/eski-tbmm-baskanvekili-korkmazcan-ic-siyasette-turkiyenin-kaosa-suruklenmesi-planlari-yapiliyor-1064382698.html

Eski TBMM Başkanvekili Korkmazcan: İç siyasette Türkiye’nin kaosa sürüklenmesi planları yapılıyor

Eski TBMM Başkanvekili Korkmazcan: İç siyasette Türkiye’nin kaosa sürüklenmesi planları yapılıyor

Eski TBMM Başkanvekili Korkmazcan, TBMM’de yaşanan gerilimin sebeplerini maddeler halinde sıraladı. Korkmazcan, söz konusu gerilimin sebepleri arasında... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T14:51+0300

2022-12-09T14:51+0300

2022-12-09T14:51+0300

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Eski TBMM Başkanvekili Korkmazcan: İç siyasette Türkiye’nin kaosa sürüklenmesi planları yapılıyor Eski TBMM Başkanvekili ve Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı Hasan Korkmazcan, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Eski TBMM Başkanvekili ve Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı Hasan Korkmazcan, TBMM’de yaşanan gerilimlerin arka planını Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında anlattı.‘İç kargaşa planları Meclis’e de yansıyor’TBMM’de yükselen tansiyonun sebeplerini; ‘15 Temmuz Darbe Girişimi, terörle mücadele ve Türkiye’deki bazı siyasi aktörlerin iç kargaşa planları’ olarak sıralayan Korkmazcan, şu açıklamaları yaptı:‘Vatandaşta uyanış Meclis’in önünde’TBMM’de yaşanan gerilimin halkı nasıl etkilediğini yorumlayan Korkmazcan, “Halk esas tehdidin nereden kaynaklandığını biliyor” dedi. Korkmazcan, şöyle devam etti:‘Parti yöneticileri kapılarını birbirine açık tutmalı’12 Eylül dönemine atıfta bulunarak siyasetçilerin, ülkenin ve milletin bütünlüğü için görüş birliği içerisinde olmaları gerektiğini savunan Korkmazcan, “Siyaset kurumunu yönetenler, siyasi partilerin başkanları, Meclis’teki temsilcileri vs. elbette bu kapıları açık tutmalıdır. Normal şartlarda böyle olur. En bunalımlı dönemlerde dahi siyasetçilerin diyaloğu vardır. 12 Eylül sabahı radyolardan genelkurmayın ülkeye el koyduğu ilan edildi. Arkasından ben o zaman siyasi bakımdan rakip olduğumuz Bülent Ecevit’i aradım telefonu kesikti, onun yerine İsmail Hakkı Birler’i aradım geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Aynı gün rahmetli Demirel’i aradım. Demirel’in telefonu da kesilmişti. Nahit Menteşe’yi aradım ve ona geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Yani bazı konularda siyasetçiler hiç olmazsa bu Gazi Meclis’in saygınlığına gölge düşmemesi bakımından, ülkemizin ve milletimizin bütünlüğü açısından bu konularda görüş birliği içinde olmak zorundadırlar“ şeklinde konuştu.‘Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı 6'lı masadan sufle bekleyecek’Millet İttifakı’nın Anayasa değişikliği metnini de değerlendiren Korkmazcan, “Bu metinle ilgili ben bir açıklama yaptım. ‘Anayasa hukuku ve Türkiye’nin anayasa birikimi açısından incelenmeye değmez’ dedim. Birinci cümlem buydu. Bu ortaya çıkan metin bir anayasa değişikliği teklifi olarak değerlendirilemez. Çünkü anayasalar bir teşkilat yapılandırmasıdır. Bir devletin teşkilatını ortaya koymak anlamıyla yapılır. Şu andaki Millet İttifakı’nın ortaya koyduğu şey devleti tahrip edici birtakım fikirlerin toplamından ibaret. Meclisi güçlendireceğiz diyorlar ama ortadan kaldırıyor. Üçte ikisi karar vermedikçe içindeki teröristi dahi dışlayamayan bir Meclis tahayyül ediyorlar. Bu olmaz. Bir cumhurbaşkanı tasavvurları var. 6’lı masanın gözünün içine bakacak, oradan gelecek fısıltılarla yetkilerini kullanacak. Hem yüzde 51 oy alacak ondan sonra da nereden sufle gelecek diye bekleyecek. Yani metni okumamış aktörün sahneye çıkması gibi bir konuma düşürülecek cumhurbaşkanı” dedi.

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tbmm, anayasa, siyaset, politika, millet ittifakı, ankara farkı, radyo sputnik, 15 temmuz darbe girişimi, terör, ergenekon, siyasi partiler kanunu, siyasi parti, ismet özçelik