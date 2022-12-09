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Ege için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Ege için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce yarın gece saatlerinden sonra Çanakkale ve çevresinde fırtına, pazar günü ise Kıyı Ege'de kuvvetli gök gürültülü... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T16:35+0300
2022-12-09T16:35+0300
yaşam
türkiye
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ege
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
fırtına
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgenin hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği kaydedildi.Açıklamada, "Cumartesi gününden itibaren bölgemizin kıyı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların pazar günü Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın cumartesi günü Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve pazar günü bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin hazırlayacağı uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.Sağanak ve fırtınanın yarın 12.00'de başlayacağı, pazar gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221120/canakkalede-kuvvetli-firtina-uyarisi-nedeniyle-egitime-bir-gun-ara-verildi-1063657413.html
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türkiye, izmir, ege, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, fırtına
türkiye, izmir, ege, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, fırtına

Ege için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

16:35 09.12.2022
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - SİNAN YENİÇERİİzmir’i sağanak etkili oldu
İzmir’i sağanak etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - SİNAN YENİÇERİ
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce yarın gece saatlerinden sonra Çanakkale ve çevresinde fırtına, pazar günü ise Kıyı Ege'de kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgenin hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği kaydedildi.
Açıklamada, "Cumartesi gününden itibaren bölgemizin kıyı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların pazar günü Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın cumartesi günü Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve pazar günü bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin hazırlayacağı uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.
Sağanak ve fırtınanın yarın 12.00'de başlayacağı, pazar gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi.
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