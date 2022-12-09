https://sputniknews.com.tr/20221209/ege-icin-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-1064387897.html

Ege için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Ege için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce yarın gece saatlerinden sonra Çanakkale ve çevresinde fırtına, pazar günü ise Kıyı Ege'de kuvvetli gök gürültülü... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T16:35+0300

2022-12-09T16:35+0300

2022-12-09T16:35+0300

yaşam

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ege

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

fırtına

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgenin hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği kaydedildi.Açıklamada, "Cumartesi gününden itibaren bölgemizin kıyı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların pazar günü Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın cumartesi günü Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve pazar günü bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin hazırlayacağı uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.Sağanak ve fırtınanın yarın 12.00'de başlayacağı, pazar gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221120/canakkalede-kuvvetli-firtina-uyarisi-nedeniyle-egitime-bir-gun-ara-verildi-1063657413.html

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