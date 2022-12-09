https://sputniknews.com.tr/20221209/ege-icin-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-1064387897.html
Ege için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Ege için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce yarın gece saatlerinden sonra Çanakkale ve çevresinde fırtına, pazar günü ise Kıyı Ege'de kuvvetli gök gürültülü... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T16:35+0300
2022-12-09T16:35+0300
2022-12-09T16:35+0300
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ege
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sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgenin hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği kaydedildi.Açıklamada, "Cumartesi gününden itibaren bölgemizin kıyı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların pazar günü Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın cumartesi günü Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve pazar günü bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin hazırlayacağı uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.Sağanak ve fırtınanın yarın 12.00'de başlayacağı, pazar gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221120/canakkalede-kuvvetli-firtina-uyarisi-nedeniyle-egitime-bir-gun-ara-verildi-1063657413.html
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türkiye, izmir, ege, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, fırtına
türkiye, izmir, ege, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, fırtına
Ege için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce yarın gece saatlerinden sonra Çanakkale ve çevresinde fırtına, pazar günü ise Kıyı Ege'de kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgenin hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği kaydedildi.
Açıklamada, "Cumartesi gününden itibaren bölgemizin kıyı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların pazar günü Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın cumartesi günü Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve pazar günü bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin hazırlayacağı uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.
Sağanak ve fırtınanın yarın 12.00'de başlayacağı, pazar gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi.