https://sputniknews.com.tr/20221209/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064369452.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar, 9 Aralık 2022 sabahında 18,63 lira bandında yer alıyor. Euro ise 19.71 bandında seyrediyor. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T09:22+0300
2022-12-09T09:22+0300
2022-12-09T09:22+0300
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Spot piyasada dolar/TL 18,6374 lira alış fiyatı, 18,6479 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.Euro/TL 19,7110 lira alış fiyatı, 19,7352 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1,0577 bandında yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1783 lira, yarım altın 3568 lira, Cumhuriyet altını 7113 liraya el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221208/brent-petrolun-varil-fiyati-7777-dolar-1064333153.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar, 9 Aralık 2022 sabahında 18,63 lira bandında yer alıyor. Euro ise 19.71 bandında seyrediyor.
Spot piyasada dolar/TL 18,6374 lira alış fiyatı, 18,6479 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro/TL 19,7110 lira alış fiyatı, 19,7352 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,0577 bandında yer alıyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1783 lira, yarım altın 3568 lira, Cumhuriyet altını 7113 liraya el değiştiriyor.