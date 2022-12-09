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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl krizini çözmek amacıyla Sayın Putin'le pazar günü görüşmem olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl krizini çözmek amacıyla Sayın Putin'le pazar günü görüşmem olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahıl koridoruna ilişkin "Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T12:11+0300
2022-12-09T12:38+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu."Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizini çözmek amacıyla pazar günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini de açıkladı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:"Bölgemiz, ülkemiz ve tüm dünya için TRT Worl Forumu'n başarı çıtasını her geçen yıl daha da yukarı taşıdığına inanıyorum. Medya, siyaset insanlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Forumu'n hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.Önce insan ilkesinden hareketle, gerçekleştirdiği projelerle yok görünenleri gösteren TRT misyonunu başarı ile yerine getirmektedir.Amacımız ülkemizle birlikte tüm dünyada iyinin, doğrunun ve hakikatin sözcülüğünü yapmaktır.Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz bunun için yoğun bir diplomasi trafiği oluşturduk.İnsanlığın ortak geleceğinin selameti için herkes elini taşın altına koymak mecburiyetindedir.'Kimse bize hesap soramaz'Rusya-Ukrayna savaşı can kayıplarının yanında, bölge ve dünya için insani ve politik ciddi maliyetler oluşturdu. Tahıl krizini çözmek amacıyla pazar günü sayın Putin ve Zelenskiy ile görüşmemiz olacak. Krizi çözüp tahıl koridorundan az gelişmiş ülkelere imkanlar gönderilecek.Terör örgütlerine destek veren bir Avrupa ile ortak gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açık. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz."
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recep tayyip erdoğan, ukrayna krizi, rusya, vladimir putin
recep tayyip erdoğan, ukrayna krizi, rusya, vladimir putin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl krizini çözmek amacıyla Sayın Putin'le pazar günü görüşmem olacak

12:11 09.12.2022 (güncellendi: 12:38 09.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahıl koridoruna ilişkin "Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy'le görüşmek olacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu.
"Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizini çözmek amacıyla pazar günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini de açıkladı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:
"Bölgemiz, ülkemiz ve tüm dünya için TRT Worl Forumu'n başarı çıtasını her geçen yıl daha da yukarı taşıdığına inanıyorum. Medya, siyaset insanlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Forumu'n hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Önce insan ilkesinden hareketle, gerçekleştirdiği projelerle yok görünenleri gösteren TRT misyonunu başarı ile yerine getirmektedir.
Amacımız ülkemizle birlikte tüm dünyada iyinin, doğrunun ve hakikatin sözcülüğünü yapmaktır.
Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz bunun için yoğun bir diplomasi trafiği oluşturduk.
İnsanlığın ortak geleceğinin selameti için herkes elini taşın altına koymak mecburiyetindedir.

'Kimse bize hesap soramaz'

Rusya-Ukrayna savaşı can kayıplarının yanında, bölge ve dünya için insani ve politik ciddi maliyetler oluşturdu. Tahıl krizini çözmek amacıyla pazar günü sayın Putin ve Zelenskiy ile görüşmemiz olacak. Krizi çözüp tahıl koridorundan az gelişmiş ülkelere imkanlar gönderilecek.
Terör örgütlerine destek veren bir Avrupa ile ortak gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açık. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz."
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