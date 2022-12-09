https://sputniknews.com.tr/20221209/ciragan-sarayinda-yangin-cikti-1064372586.html

Çırağan Sarayı'nın otel bölümündeki yangın kontrol altına alındı

Çırağan Sarayı'nın otel bölümündeki yangın kontrol altına alındı

Çırağan Sarayı'nın otel bölümünün üçüncü katında tadilat sırasında yangın çıktı. Binadakiler tahliye edildi. Kontrol altına alınan yangında 3 işçi dumandan... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T11:14+0300

2022-12-09T11:14+0300

2022-12-09T11:59+0300

türkiye

istanbul

yangın

yangın söndürme

çırağan sarayı

çırağan caddesi

otel

türkiye

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İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı.Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Kontrol altına alınan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.Çırağan Caddesi de polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.

türkiye

istanbul

çırağan sarayı

çırağan caddesi

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