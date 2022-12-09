https://sputniknews.com.tr/20221209/ciragan-sarayinda-yangin-cikti-1064372586.html
Çırağan Sarayı'nın otel bölümündeki yangın kontrol altına alındı
Çırağan Sarayı'nın otel bölümündeki yangın kontrol altına alındı
Çırağan Sarayı'nın otel bölümünün üçüncü katında tadilat sırasında yangın çıktı. Binadakiler tahliye edildi. Kontrol altına alınan yangında 3 işçi dumandan... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T11:14+0300
2022-12-09T11:14+0300
2022-12-09T11:59+0300
türkiye
istanbul
yangın
yangın söndürme
çırağan sarayı
çırağan caddesi
otel
türkiye
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İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı.Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Kontrol altına alınan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.Çırağan Caddesi de polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.
türkiye
istanbul
çırağan sarayı
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istanbul, yangın, yangın söndürme, çırağan sarayı, çırağan caddesi, otel, türkiye
istanbul, yangın, yangın söndürme, çırağan sarayı, çırağan caddesi, otel, türkiye
Çırağan Sarayı'nın otel bölümündeki yangın kontrol altına alındı
11:14 09.12.2022 (güncellendi: 11:59 09.12.2022) Abone ol
Çırağan Sarayı'nın otel bölümünün üçüncü katında tadilat sırasında yangın çıktı. Binadakiler tahliye edildi. Kontrol altına alınan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.
İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı.
Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.
Çırağan Caddesi de polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.