https://sputniknews.com.tr/20221209/cin-devlet-baskani-si-misir-lideri-sisi-ile-gorustu-1064362890.html
Çin Devlet Başkanı Şi, Mısır lideri Sisi ile görüştü
Çin Devlet Başkanı Şi, Mısır lideri Sisi ile görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Riyad'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T00:14+0300
2022-12-09T00:14+0300
2022-12-09T00:14+0300
dünya
şi cinping
abdülffetah sisi
çin
mısır
suudi arabistan
ikili görüşme
görüşme
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Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi'nin Şi ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki işbirliği ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.Görüşmede Sisi, Çinli turistlerin Mısır'a seyahatinin desteklenmesini ve Çinli şirketlerin Mısır'daki yatırımlarını artırmalarının teşvik edilmesini istediklerini belirtti.Sisi- Sudani görüşmesinde ise Mısır ile Irak arasındaki ortak projelerin uygulanmasının önemi vurgulandı.Sisi, Mısır'ın özellikle terörle mücadele, güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmek başta olmak üzere tüm zorlukların üstesinden gelmesi için Irak halkına çeşitli düzeylerde tam destek verdiğini ifade etti.Çin Devlet Başkanı Şi, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere 3 günlük bir ziyaret için dün Suudi Arabistan'a gelmişti.
çin
mısır
suudi arabistan
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şi cinping, abdülffetah sisi, çin, mısır, suudi arabistan, ikili görüşme, görüşme
şi cinping, abdülffetah sisi, çin, mısır, suudi arabistan, ikili görüşme, görüşme
Çin Devlet Başkanı Şi, Mısır lideri Sisi ile görüştü
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Riyad'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi'nin Şi ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki işbirliği ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.
Görüşmede Sisi, Çinli turistlerin Mısır'a seyahatinin desteklenmesini ve Çinli şirketlerin Mısır'daki yatırımlarını artırmalarının teşvik edilmesini istediklerini belirtti.
Sisi- Sudani görüşmesinde ise Mısır ile Irak arasındaki ortak projelerin uygulanmasının önemi vurgulandı.
Sisi, Mısır'ın özellikle terörle mücadele, güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmek başta olmak üzere tüm zorlukların üstesinden gelmesi için Irak halkına çeşitli düzeylerde tam destek verdiğini ifade etti.
Çin Devlet Başkanı Şi, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere 3 günlük bir ziyaret için dün Suudi Arabistan'a gelmişti.