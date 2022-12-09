https://sputniknews.com.tr/20221209/cin-abdye-yanitini-ortadogudaki-ziyaretiyle-veriyor-dostlarini-cogaltiyor-1064400217.html

'Çin, ABD’ye yanıtını Ortadoğu’daki ziyaretiyle veriyor, dostlarını çoğaltıyor'

'Çin, ABD’ye yanıtını Ortadoğu’daki ziyaretiyle veriyor, dostlarını çoğaltıyor'

Gökhun Göçmen'e göre Şi'nin Riyad ziyareti ve Çin-Suudi yakınlaşmasında 'Kuşak Yol' ve 'Vizyon 2030'un rolü var. Enerji iş birliğine atıf yapan Göçmen... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T23:43+0300

2022-12-09T23:43+0300

2022-12-10T00:50+0300

eksen

radyo

çin

körfez

körfez işbirliği konseyi (kik)

arap birliği

brics

petrol

enerji

suudi arabistan

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Dünyanın dikkati Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Suudi Arabistan ziyaretinde. Suudi Kralı Selman bin Abdulaziz'in davetlisi olarak Riyad'a giden Şi, aynı zamanda Çin-Arap zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvelerine katıldı, diğer Arap liderlerle de bir araya geldi. Şi'nin ziyareti sırasında enerji ve yeşil ekonomi alanlarında önemli ekonomik anlaşmalara imza atılırken, dikkat çekici siyasi mesajlar verildi.Çin lideri, en son 2016'da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş olan ve 2019'da da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı Pekin'de ağırlamıştı. Geçtiğimiz temmuzda ABD Başkanı Joe Biden'ın aksine Riyad'da şaşalı bir törenle karşılan Çin lideri ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında görüşmede iki ülke ilişkilerinin stratejik niteliğine vurgu yapıldı.Çin lideri Arap ülkeleriyle ilişkilerin dönüm noktasında olduğunu belirtirken, içişlerine karışmama vurgusuyla ikili ilişkileri güçlendirme mesajının altını çizdi. Birlikte, kalkınma, sağlık ve gıda güvenliğinin desteklenmesi gibi ortak taahhütlerin uygulanması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. Suudi Arabistan-Çin ilişkilerinin büyük bir sıçramaya tanıklık edildiği vurgusu dikkat çekti.Çin önemli enerji tedarikçisi olduğu Suudi Arabistan'la özellikle petrol ticareti ödemelerini yuan ile yapmayı görüşürken, Riyad'ın BRICS'e ilgisi dikkat çekiyor. Katar'dan sıvılaştırılmış doğalgaz alımı için geçen ay 60 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayan Çin yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer Körfez ülkeleriyle de enerji işbirliğini geliştiriyor, Çinli şirketler önemli altyapı yatırımlarına imza atıyor.Çin’in Arap ve Körfez ülkeleriyle derinleşen ilişkilerini gazeteci yazar Gökhun Göçmen ile konuştuk.‘Suudi Arabistan petrole bağımlı ekonomiden kurtulmak istiyor'Gökhun Göçmen’e göre, Pekin ve Riyad'ın yakınlaşmasında Çin'in 'Kuşak ve Yol' projesiyle Suudilerin 'Vizyon 2030' belgesinin rolü var. Suudi Arabistan’ın petrole bağımlı ekonomiden kurtulmayı hedeflediğini anımsatan Göçmen, bu bağlamda Çin'in daha fazla yatırımlarına duyulan ihtiyaca dikkat çekti.'Petro-dolar dengesini bozabilecek dolardan kaçma eğilimini hızlandıracak adımlar olabilir'Çin ile Suudi Arabistan arasında imzalanan yeşil dönüşümden ulaştırma ve lojistiğe uzanan anlaşmalara dikkat çeken Göçmen, 5G sistemi ve Huawei'nin Körfez'deki rolünün artacağının öngörüldüğünü belirtti. Suudilerin Çin'e daha fazla petrol göndermeye yeşil ışık yaktıklarını anımsatırken, petrol ticaretinin dolar yerine yuan üzerinden yapılması eğilimlerine dikkat çekti. Göçmen, resmi açıklama olmasa da Çin'in bunu istediğinin bilindiğini, Riyad'ın da ABD ile ilişkilerindeki kırılganlığın Suudileri para çeşitliliğine itebileceğini vurguladı:‘Çin artık ABD ile küresel siyasete işbirliği içerisinde yön verme ihtimalinin çok kalmadığını düşünüyor'Göçmen, ABD’nin Çin’e karşı bulduğu çözümün, kuşatmak ve yalnızlaştırmak olduğunu, Pekin’in de buna yanıtının Ortadoğu’da dostlarını çoğaltıp düşmanlarını azaltmaya çalışarak yanıt verdiği görüşünde:'Çin bir vesayet politikası gütmüyor, aksine pratik işbirliğine odaklanıyor'ABD-Çin bağlamında Asya-Pasifik konuşulsa da Ortadoğu'nun da önemli bir yer kapladığını belirten Göçmen, Pekin'in bölgede ABD'nin sayısız işgal ve trajedisinin aksine 'bagajsız' olmasının elini güçlendirdiği görüşünde:‘Körfez ülkelerinin cüretli çıkışları değişen dünya dengeleriyle ilgili’Körfez ülkelerinin ABD’ye karşı cüretkar çıkışlarını iki nedene bağlayan Göçmen'e göre, bunun ilki Biden iktidarından umutsuzluk ikincisi ise değişen dünya dengeleriyle ilgili. Göçmen, Körfez ülkelerinin ‘çok kutuplu bir dünyada yaşandığını’ fark etmesine dikkat çekti:'Bunlar sadece gelip geçici, konjonktürel hamleler değil'Riyad'ın ŞİÖ'ye diyalog ortağı olduğunu, BRICS'e katılma niyetini de gizlemediğini anımsatan Göçmen, bunların gelip geçici hamleler deği dış politika tercihleri olduğu görüşünde. Adımların Biden'ı daha fazla kızdırıp tavizler koparmak için atılmadığını belirten Göçmen, birçok ülkenin çok kutuplu dünyanın farkında olduğunu anımsattı:

çin

körfez

suudi arabistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

katar

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, çin, körfez, körfez işbirliği konseyi (kik), arap birliği, brics, petrol, enerji, suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae), katar