https://sputniknews.com.tr/20221209/ceza-yiyince-sinirlenen-taksici-gazetecilerin-yanindan-hizla-gecti-bir-ceza-daha-kesildi-1064383621.html
Ceza yiyince sinirlenen taksici gazetecilerin yanından hızla geçti, bir ceza daha kesildi
Ceza yiyince sinirlenen taksici gazetecilerin yanından hızla geçti, bir ceza daha kesildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde ceza yiyen bir taksi... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T14:42+0300
2022-12-09T14:42+0300
2022-12-09T15:03+0300
türkiye
denetim
taksi
para cezası
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken, gerekli evrak belgeleri de incelendi. Denetimler esnasında durdurulan ve muayenesinin yapılmamış olduğu belirlenen Doğukan B. isimli taksi sürücüsüne 427 TL ceza kesildi. "Beni neden çekiyorsunuz? Eyvah çok ünlüyüm" diyen ve cezanın ardından direksiyona geçince emniyet kemerini takmayan taksi sürücüsü, basın mensuplarının yanından taksisiyle hızla geçerek kazaya davetiye çıkardı. Bunun üzerine taksiciye saygısızca araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan dolayı da toplam 392 TL cezai işlem uygulandı.
https://sputniknews.com.tr/20221208/yolcu-secen-taksiciye-trafikten-men-ve-para-cezasi-1064327840.html
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denetim, taksi, para cezası
denetim, taksi, para cezası
Ceza yiyince sinirlenen taksici gazetecilerin yanından hızla geçti, bir ceza daha kesildi
14:42 09.12.2022 (güncellendi: 15:03 09.12.2022) Abone ol
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde ceza yiyen bir taksi sürücüsü, o öfkeyle gazetecilerin yakınından hızla geçerek kazaya davetiye çıkardı. Bu hareketi nedeniyle taksiciye polis ekipleri tarafından tekrar ceza yazıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken, gerekli evrak belgeleri de incelendi. Denetimler esnasında durdurulan ve muayenesinin yapılmamış olduğu belirlenen Doğukan B. isimli taksi sürücüsüne 427 TL ceza kesildi.
"Beni neden çekiyorsunuz? Eyvah çok ünlüyüm" diyen ve cezanın ardından direksiyona geçince emniyet kemerini takmayan taksi sürücüsü, basın mensuplarının yanından taksisiyle hızla geçerek kazaya davetiye çıkardı. Bunun üzerine taksiciye saygısızca araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan dolayı da toplam 392 TL cezai işlem uygulandı.