https://sputniknews.com.tr/20221209/ceza-yiyince-sinirlenen-taksici-gazetecilerin-yanindan-hizla-gecti-bir-ceza-daha-kesildi-1064383621.html

Ceza yiyince sinirlenen taksici gazetecilerin yanından hızla geçti, bir ceza daha kesildi

Ceza yiyince sinirlenen taksici gazetecilerin yanından hızla geçti, bir ceza daha kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde ceza yiyen bir taksi... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T14:42+0300

2022-12-09T14:42+0300

2022-12-09T15:03+0300

türkiye

denetim

taksi

para cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1064383400_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_ea2cba3141f5a21e050ba9cbeb956a8e.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken, gerekli evrak belgeleri de incelendi. Denetimler esnasında durdurulan ve muayenesinin yapılmamış olduğu belirlenen Doğukan B. isimli taksi sürücüsüne 427 TL ceza kesildi. "Beni neden çekiyorsunuz? Eyvah çok ünlüyüm" diyen ve cezanın ardından direksiyona geçince emniyet kemerini takmayan taksi sürücüsü, basın mensuplarının yanından taksisiyle hızla geçerek kazaya davetiye çıkardı. Bunun üzerine taksiciye saygısızca araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan dolayı da toplam 392 TL cezai işlem uygulandı.

https://sputniknews.com.tr/20221208/yolcu-secen-taksiciye-trafikten-men-ve-para-cezasi-1064327840.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

denetim, taksi, para cezası