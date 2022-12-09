https://sputniknews.com.tr/20221209/beyaz-saray-ukraynaya-275-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1064397134.html

Beyaz Saray, Ukrayna’ya 275 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu

Beyaz Saray, Ukrayna’ya 275 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu

Beyaz Saray, 275 milyon dolar değerinde yeni savunma yardım paketinin kısa sürede Ukrayna’ya gönderileceğini belirtti. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T22:25+0300

2022-12-09T22:25+0300

2022-12-09T22:25+0300

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Bugün, 275 milyon dolarlık yeni bir savunma yardım paketinin yakında Ukrayna’ya gönderileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadesini kullandı.Pakete, 'savunma imkanlarını güçlendirmeye ve insansız hava araçları dahil tehditlere karşı mücadeleye yönelik yeni fırsatların' ve top mermilerinin dahil edildiği kaydedildi.Pentagon: Ukrayna’ya HIMARS mühimmatı gönderilecekABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi kapsamında, bu ülkeye HIMARS mühimmatı, NATO standartlarındaki 155 milimetre top mermileri ve insansız hava araçlarına karşı mücadele araçlarının gönderileceğini duyurdu.Pentagon’un açıklamasında, “Bu güvenlik yardım paketi, Ukrayna’ya hava savunmasını güçlendirmesi için yeni fırsatlar sağlayacak” dendi.

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abd, ukrayna, ukrayna krizi, silah, silah satışı, silah ihracatı, john kirby