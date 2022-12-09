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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221209/beyaz-saray-ukraynaya-275-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1064397134.html
Beyaz Saray, Ukrayna’ya 275 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu
Beyaz Saray, Ukrayna’ya 275 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu
Beyaz Saray, 275 milyon dolar değerinde yeni savunma yardım paketinin kısa sürede Ukrayna’ya gönderileceğini belirtti. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T22:25+0300
2022-12-09T22:25+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
ukrayna krizi
silah
silah satışı
silah ihracatı
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Bugün, 275 milyon dolarlık yeni bir savunma yardım paketinin yakında Ukrayna’ya gönderileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadesini kullandı.Pakete, 'savunma imkanlarını güçlendirmeye ve insansız hava araçları dahil tehditlere karşı mücadeleye yönelik yeni fırsatların' ve top mermilerinin dahil edildiği kaydedildi.Pentagon: Ukrayna’ya HIMARS mühimmatı gönderilecekABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi kapsamında, bu ülkeye HIMARS mühimmatı, NATO standartlarındaki 155 milimetre top mermileri ve insansız hava araçlarına karşı mücadele araçlarının gönderileceğini duyurdu.Pentagon’un açıklamasında, “Bu güvenlik yardım paketi, Ukrayna’ya hava savunmasını güçlendirmesi için yeni fırsatlar sağlayacak” dendi.
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abd, ukrayna, ukrayna krizi, silah, silah satışı, silah ihracatı, john kirby
abd, ukrayna, ukrayna krizi, silah, silah satışı, silah ihracatı, john kirby

Beyaz Saray, Ukrayna’ya 275 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu

22:25 09.12.2022
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AA
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Beyaz Saray, 275 milyon dolar değerinde yeni savunma yardım paketinin kısa sürede Ukrayna’ya gönderileceğini belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Bugün, 275 milyon dolarlık yeni bir savunma yardım paketinin yakında Ukrayna’ya gönderileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadesini kullandı.
Pakete, 'savunma imkanlarını güçlendirmeye ve insansız hava araçları dahil tehditlere karşı mücadeleye yönelik yeni fırsatların' ve top mermilerinin dahil edildiği kaydedildi.

Pentagon: Ukrayna’ya HIMARS mühimmatı gönderilecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi kapsamında, bu ülkeye HIMARS mühimmatı, NATO standartlarındaki 155 milimetre top mermileri ve insansız hava araçlarına karşı mücadele araçlarının gönderileceğini duyurdu.
Pentagon’un açıklamasında, “Bu güvenlik yardım paketi, Ukrayna’ya hava savunmasını güçlendirmesi için yeni fırsatlar sağlayacak” dendi.
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