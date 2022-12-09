https://sputniknews.com.tr/20221209/benzine-indirim-geldi-1064389373.html

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Bu geceyarısından geçerli olmak üzere benzin grubuna 75 kuruş indirim geldi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T17:05+0300

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ekonomi

benzin

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Benzin grubuna 75 Kuruş indirim geldi.Cumartesi gününden itibaren indirim geçerli olacak.Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18,14 liradan satılıyor.

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benzin