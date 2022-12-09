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https://sputniknews.com.tr/20221209/benzine-indirim-geldi-1064389373.html
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Bu geceyarısından geçerli olmak üzere benzin grubuna 75 kuruş indirim geldi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T17:05+0300
2022-12-09T17:06+0300
ekonomi
benzin
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Benzin grubuna 75 Kuruş indirim geldi.Cumartesi gününden itibaren indirim geçerli olacak.Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18,14 liradan satılıyor.
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benzin
benzin

Benzine indirim geldi

17:05 09.12.2022 (güncellendi: 17:06 09.12.2022)
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AA
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Bu geceyarısından geçerli olmak üzere benzin grubuna 75 kuruş indirim geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin grubuna 75 Kuruş indirim geldi.
Cumartesi gününden itibaren indirim geçerli olacak.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18,14 liradan satılıyor.
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