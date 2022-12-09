https://sputniknews.com.tr/20221209/benzine-indirim-geldi-1064389373.html
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Bu geceyarısından geçerli olmak üzere benzin grubuna 75 kuruş indirim geldi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T17:05+0300
2022-12-09T17:05+0300
2022-12-09T17:06+0300
ekonomi
benzin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043156666_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5edee75a6985160e41a215b3e7043bc9.jpg
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Benzin grubuna 75 Kuruş indirim geldi.Cumartesi gününden itibaren indirim geçerli olacak.Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18,14 liradan satılıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043156666_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_004c0b9a7dbab8cc31b2257238d51056.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benzin
Benzine indirim geldi
17:05 09.12.2022 (güncellendi: 17:06 09.12.2022) Abone ol
Bu geceyarısından geçerli olmak üzere benzin grubuna 75 kuruş indirim geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin grubuna 75 Kuruş indirim geldi.
Cumartesi gününden itibaren indirim geçerli olacak.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18,14 liradan satılıyor.