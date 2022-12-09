https://sputniknews.com.tr/20221209/belarus-ukrayna-tahilinin-transitine-izin-vermeye-hazir-1064398913.html
Belarus, Ukrayna tahılının transitine izin vermeye hazır
Belarus, Ukrayna tahılının transitine izin vermeye hazır
Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Ambrazeviç’in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmede, Ukrayna tahılının Litvanya... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T23:52+0300
2022-12-09T23:52+0300
2022-12-09T23:52+0300
dünya
ukrayna
tahıl
belarus
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1061608485_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e0abf9cb0569f97becf2b8850b96e5a7.jpg
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, “Genel Sekreter bugün Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuriy Ambrazeviç’i kabul etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı, Genel Sekreter'e Belarus'un Litvanya limanlarından ihraç edilmek üzere Ukrayna tahılının kendi topraklarından geçişini ön koşul olmaksızın kabul edeceğini bildirdi” diye açıkladı.Dujarric, “Dışişleri Bakan Yardımcısı, şu anda yaptırımlara tabi olan Belarus gübrelerini ihraç edebilme taleplerini yineledi” ifadesini kullandı.Belarus Dışişleri Bakanlığı, Dujarric’in verdiği bilgiyi doğruladı.
ukrayna
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1061608485_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_92dd83ab206efc5a2db97b86042a8720.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, tahıl, belarus, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı
ukrayna, tahıl, belarus, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı
Belarus, Ukrayna tahılının transitine izin vermeye hazır
Abone ol
Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Ambrazeviç’in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmede, Ukrayna tahılının Litvanya limanlarından ihraç edilmesi için ülkesi üzerinden transit geçişine ön koşul olmaksızın izin vermeye hazır olduklarını bildirdiği belirtildi.
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, “Genel Sekreter bugün Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuriy Ambrazeviç’i kabul etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı, Genel Sekreter'e Belarus'un Litvanya limanlarından ihraç edilmek üzere Ukrayna tahılının kendi topraklarından geçişini ön koşul olmaksızın kabul edeceğini bildirdi” diye açıkladı.
Dujarric, “Dışişleri Bakan Yardımcısı, şu anda yaptırımlara tabi olan Belarus gübrelerini ihraç edebilme taleplerini yineledi” ifadesini kullandı.
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Dujarric’in verdiği bilgiyi doğruladı.