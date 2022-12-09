https://sputniknews.com.tr/20221209/bakan-kirisci-bu-yil-1-milyon-200-bin-gida-denetimi-yaptik-1064397928.html

Bakan Kirişci: Bu yıl 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık

Bakan Kirişci: Bu yıl 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TBMM'de yaptığı açıklamada "Bu yıl, Kasım ayı itibarıyla, 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T22:44+0300

2022-12-09T22:44+0300

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türkiye

vahit kirişci

tbmm

denetim

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe sunumu yaptı."Üretimimizi, yıl sonu itibarıyla sekiz buçuk katına çıkararak 515 bin tona yükseltiyoruz" diyen Bakan Kirişci, şunları söyledi:"Buğday üretiminde verim kaybına ve fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak, çiftçinin gelir kaybı riskini, teminat altına alıyoruz. Önümüzdeki yıl, IPARD programına başlıyoruz. Bugüne dek, 42 ilde uygulanan programı, 81 ilimize yaygınlaştırıyoruz.Bu yıl, Kasım ayı itibarıyla, 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık."

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Sputnik Türkiye

vahit kirişci, tbmm, denetim