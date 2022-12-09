https://sputniknews.com.tr/20221209/bakan-kirisci-bu-yil-1-milyon-200-bin-gida-denetimi-yaptik-1064397928.html
Bakan Kirişci: Bu yıl 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık
Bakan Kirişci: Bu yıl 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TBMM'de yaptığı açıklamada "Bu yıl, Kasım ayı itibarıyla, 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T22:44+0300
2022-12-09T22:44+0300
2022-12-09T22:44+0300
türkiye
vahit kirişci
tbmm
denetim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1062652757_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_70c677fe28e0634a63922dc5c574d436.jpg
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe sunumu yaptı."Üretimimizi, yıl sonu itibarıyla sekiz buçuk katına çıkararak 515 bin tona yükseltiyoruz" diyen Bakan Kirişci, şunları söyledi:"Buğday üretiminde verim kaybına ve fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak, çiftçinin gelir kaybı riskini, teminat altına alıyoruz. Önümüzdeki yıl, IPARD programına başlıyoruz. Bugüne dek, 42 ilde uygulanan programı, 81 ilimize yaygınlaştırıyoruz.Bu yıl, Kasım ayı itibarıyla, 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1062652757_144:0:1168:768_1920x0_80_0_0_56e77c6f5ec30be3a5d16e8b744d2c2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vahit kirişci, tbmm, denetim
vahit kirişci, tbmm, denetim
Bakan Kirişci: Bu yıl 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TBMM'de yaptığı açıklamada "Bu yıl, Kasım ayı itibarıyla, 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe sunumu yaptı.
"Üretimimizi, yıl sonu itibarıyla sekiz buçuk katına çıkararak 515 bin tona yükseltiyoruz" diyen Bakan Kirişci, şunları söyledi:
"Buğday üretiminde verim kaybına ve fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak, çiftçinin gelir kaybı riskini, teminat altına alıyoruz. Önümüzdeki yıl, IPARD programına başlıyoruz. Bugüne dek, 42 ilde uygulanan programı, 81 ilimize yaygınlaştırıyoruz.
Bu yıl, Kasım ayı itibarıyla, 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık."