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https://sputniknews.com.tr/20221209/bakan-kirisci-bu-yil-1-milyon-200-bin-gida-denetimi-yaptik-1064397928.html
Bakan Kirişci: Bu yıl 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık
Bakan Kirişci: Bu yıl 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TBMM'de yaptığı açıklamada "Bu yıl, Kasım ayı itibarıyla, 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T22:44+0300
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türkiye
vahit kirişci
tbmm
denetim
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe sunumu yaptı."Üretimimizi, yıl sonu itibarıyla sekiz buçuk katına çıkararak 515 bin tona yükseltiyoruz" diyen Bakan Kirişci, şunları söyledi:"Buğday üretiminde verim kaybına ve fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak, çiftçinin gelir kaybı riskini, teminat altına alıyoruz. Önümüzdeki yıl, IPARD programına başlıyoruz. Bugüne dek, 42 ilde uygulanan programı, 81 ilimize yaygınlaştırıyoruz.Bu yıl, Kasım ayı itibarıyla, 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık."
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vahit kirişci, tbmm, denetim
vahit kirişci, tbmm, denetim

Bakan Kirişci: Bu yıl 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık

22:44 09.12.2022
© AA / Zeynep Çetinkaya Vahit Kirişci
 Vahit Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AA / Zeynep Çetinkaya
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TBMM'de yaptığı açıklamada "Bu yıl, Kasım ayı itibarıyla, 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe sunumu yaptı.
"Üretimimizi, yıl sonu itibarıyla sekiz buçuk katına çıkararak 515 bin tona yükseltiyoruz" diyen Bakan Kirişci, şunları söyledi:
"Buğday üretiminde verim kaybına ve fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak, çiftçinin gelir kaybı riskini, teminat altına alıyoruz. Önümüzdeki yıl, IPARD programına başlıyoruz. Bugüne dek, 42 ilde uygulanan programı, 81 ilimize yaygınlaştırıyoruz.
Bu yıl, Kasım ayı itibarıyla, 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık."
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